3,6 M$ investis pour la sécurité routière à Saint-Laurent

Saint-Laurent déploie une campagne pour la sécurité routière impliquant un investissement de 3,6 M$ qui servira aux infrastructures de déplacement ainsi qu’à une campagne de sensibilisation.

Les travaux liés à la campagne ont déjà été entamés alors que l’arrondissement dévoile dans un communiqué que «le réseau de trottoir a été complété sur le boulevard Henri-Bourassa et la portion ouest du boulevard Thimens. De plus, le secteur Wartime, situé dans le quadrilatère formé par le boulevard Henri-Bourassa, la rue Grenet, la rue Poirier et l’avenue O’Brien, a été complètement sécurisé.»

Ces investissements serviront aussi à l’achat et l’installation sur les rues résidentielles d’une quarantaine de panneaux en forme de silhouettes d’enfants. Un achat évoquant une volonté de faire une campagne avec une «approche humaine», déclare M. DeSousa, maire d’arrondissement.

Selon l’arrondissement de Saint-Laurent, cette campagne a pour but de «faire adopter des comportements sécuritaires aux enfants lors de leurs déplacements, de même qu’à leurs parents, tout comme aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes qui circulent dans les zones scolaires. Elle impliquera notamment une distribution de dépliants par les policiers devant 12 écoles du secteur.