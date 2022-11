Sensibiliser pour prévenir les vols de voitures

Le poste de quartier 7 lance un programme visant à sensibiliser la population de Saint-Laurent aux vols de voitures, qui se font fréquents sur son territoire. Plusieurs actions de prévention sont prévues dans la prochaine année.

Rencontres avec les résidents, distribution de dépliants et porte-à-porte sont notamment au programme du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec la sécurité publique de l’Arrondissement.

Développé avec les postes de quartier de Dorval et de Côte-des-Neiges, il vise à ralentir le phénomène des vols de voitures, qui est de plus en plus présent à Montréal et à Saint-Laurent. Le dernier rapport bimensuel du poste de quartier de Saint-Laurent recensait notamment 120 vols en juillet et août.

«L’île au complet est touchée, l’Ontario aussi, et même mondialement, le nombre de vols a augmenté, indique le commandant-chef du poste de quartier 7, Pierre-Luc Gauthier. Mais Saint-Laurent a toujours été touché, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’on est proche des autoroutes 15, 13 et 40. On a aussi un des plus gros quartiers industriels de Montréal, et on est proche de l’aéroport.»

Au fil du temps, les techniques qu’utilisent les voleurs ont évolué et deviennent de plus en plus sophistiquées. «Il faut vraiment faire une analyse de la manière dont les véhicules sont volés et donc constamment s’ajuster», continue M. Gauthier.

Premier kiosque

La première rencontre avec les résidents de l’arrondissement aura d’ailleurs lieu le vendredi 18 novembre, de 14h à 18h, à la Place Vertu. La sécurité publique de l’Arrondissement, Info-Crime Montréal et l’organisme Équité association seront également présents pour répondre aux questions des citoyens.

«On a essayé de trouver un endroit où on peut rejoindre le plus de citoyens possible, indique le commandant Gauthier. On veut vraiment donner des conseils de prévention sur comment protéger son véhicule.»

Plusieurs kiosques de ce genre seront organisés dans les prochains mois. Du porte-à-porte dans les quartiers les plus touchés et la distribution de dépliants sur les voitures les plus convoitées par les voleurs sont aussi prévus.

Le poste de quartier 7 indique également être proactif auprès des sections des enquêtes des différents corps policiers afin de lutter contre ces crimes.

«Lorsque je suis arrivé au début du mois de juin à Saint-Laurent comme chef du poste de quartier, ça a été la première chose qu’on m’a rapportée, le fait que les citoyens étaient particulièrement inquiets des vols de voitures. C’est pourquoi j’ai voulu mettre ce programme en place.» Pierre-Luc Gauthier

Stratégies dissuasives

Parmi les conseils du SPVM, on compte notamment l’installation d’un verrou sur le système de diagnostic embarqué, souvent utilisé par les voleurs pour commettre leur crime.

Les systèmes de géolocalisation sont également recommandés, au même titre que diverses mesures dissuasives telles que l’installation d’un verrou de volant, le burinage et l’utilisation d’un système d’antidémarrage.

«Toutes les techniques sont pertinentes pour faire en sorte que le voleur considère que ce serait trop difficile de voler un véhicule», affirme Pierre-Luc Gauthier.

Un dépliant contenant toutes les mesures est disponible au poste de quartier 7.