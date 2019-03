Trouver sa voix : premier concert pour une jeune artiste

Étudiante en musique au Collège Vanier, Gianna Scarapicchia se produira le 23 mars prochain au Centre Leonardo da Vinci, à Saint-Léonard. Un premier spectacle solo pour cette jeune artiste d’origine italienne qui pensait initialement se diriger en droit.

Malgré son jeune âge, seulement 18 ans, et son expérience plus limitée, la jeune artiste ne ressent pas une pression particulière pour le spectacle à venir. « La préparation est beaucoup plus stressante que le concert lui-même, admet-elle d’emblée. C’est difficile de concilier l’organisation du spectacle avec mes cours. Le concert lui, sera plutôt excitant ! »

C’est initialement grâce à un concours de circonstances qu’elle s’est retrouvée en tête d’affiche du centre. « Je chantais au Superfantastico et l’un des organisateurs, Roberto Medile m’a remarquée et m’a demandé si je serais intéressée à faire quelque chose toute seule. » Une entente a rapidement été conclue entre les deux : il s’occupe de la salle et de la billetterie ; elle se charge de l’aspect artistique.

Grandir en musique

Gianna a été initiée très tôt à la musique, grâce à sa famille. Son grand-père était musicien et son père jouait également du piano. Dès sa naissance, des disques de grands chanteurs italiens la berçaient à la maison. « La première fois que j’ai chanté, c’était à mon plus jeune âge, devant La Belle et la Bête, avec un petit piano pour enfant. Je ne parlais pas encore anglais, alors mes mots étaient mi-italiens, mi-inventés », révèle-t-elle dans un éclat de rire.

Par la suite, il y a eu la chorale de l’église. À 8 ans, elle chantait pour la première fois dans un mariage, ce qu’elle fait d’ailleurs encore régulièrement aujourd’hui. C’est toutefois sa rencontre en 2015 avec l’entraîneuse Angie Arsenault qui l’aura aidée dans sa carrière musicale. Une chimie s’est rapidement installée entre elles. Avec son aide, Gianna aura participé aux concours Superfantastico et Talent Nation, en plus de performer au Petit Medley.

En parallèle, elle a commencé à l’automne un DEC en musique au Collège Vanier, où elle suit une formation en voix classique. « Mon plan initial était d’aller en droit. Je ne savais même qu’il était possible de faire des études en musique. Lorsque je l’ai appris, j’ai sauté sur l’opportunité », s’exclame-t-elle, tout enjouée. Loin d’être déçus, ses parents étaient tout aussi excités et l’ont encouragée dans ce choix. Elle n’exclut pas d’aller en droit par la suite, mais seulement après la conclusion de ses études en musique, qu’elle compte poursuivre jusqu’au baccalauréat.

Développer son style

Avec un répertoire comprenant autant des chansons en italiens, qu’en anglais ou en français, Gianna se considère comme étant plutôt polyvalente. Sa plus grande source d’inspiration se trouve auprès des grands artistes du jazz, tels que Frank Sinatra, Nina Simone, Michael Bublé ou encore Etta James. « On peut être tellement original et créatif avec le jazz, explique-t-elle. On peut prendre une chanson connue, et de par un simple ajout, la transformer pour obtenir un résultat totalement différent. »

Pour son concert au Centre Leonardo da Vinci, elle a recruté le pianiste Marc-Antoine Fournier, qu’elle a rencontré à Vanier. « Il est fantastique, s’émerveille-t-elle. On peut lui donner une pièce difficile, et il sera capable de la jouer du premier coup. »

Bien excitée à l’idée de ce premier concert solo, elle compte mettre de l’avant les différentes musiques qui l’ont influencé depuis son enfance. Peut-on s’attendre à entendre la Belle et la Bête ? « Assurément, c’est là que tout a commencé confie-t-elle. C’est un scoop ! Même les membres de ma famille ne savent pas encore quels morceaux j’ai choisi d’interpréter. » Une première expérience qui, elle espère, lui ouvrira d’autres portes.