Une fête multiethnique pour Saint-Léonard

À l’occasion de la fête du Canada, le Centre Leonardo Da Vinci (CLDV), en collaboration avec plusieurs organismes partenaires, propose de célébrer la famille multiculturelle au parc Wilfrid-Bastien.

« Pendant des années, on faisait une fête de la famille, au mois de juin, se rappelle Frank Sorrentino, le directeur du marketing et des commandites du Centre. C’était inclusif, mais on entendait souvent des gens dire que c’était seulement pour les Italiens. »

Constatant qu’aucun événement d’envergure ne se produisait dans l’est de Montréal pour la fête du Canada, l’équipe du Centre a décidé d’y organiser un événement. « On s’est dit qu’on pourrait faite quelque chose tous ensemble, avec les autres communautés, afin de célébrer la famille multiculturelle », poursuit M. Sorrentino.

Les festivités commenceront à 13h, avec une prestation de DJ Fabio, gagnant d’une compétition musicale au CLDV. Des artistes de toutes les origines se relaieront par la suite, jusqu’à la fin des festivités à 22h30. Chaque comité organisateur proposera également une dégustation de sa nourriture traditionnelle. Des jeux pour enfants sont également prévus, ainsi qu’un tournoi destiné aux adultes.

« C’est la seule chose, je crois, que nous faisons tous ensemble avec les autres communautés de Saint-Léonard. C’est vraiment ce dont je suis le plus fier, révèle M. Sorrentino. On veut que tout le monde puisse se sentir représenté et confortable. »