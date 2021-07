Des spectacles à venir au parc Wilfried Bastien

Alors que le palier de vigilance 1 est toujours en vigueur dans la région du Grand Montréal, Saint-Léonard a décidé d’opter pour une programmation à public restreint afin de proposer des représentations culturelles aux citoyens durant le reste de l’été.

Si plusieurs spectacles déambulatoires étaient dans un premier temps envisagés dans les parcs de l’arrondissement, la scène extérieure du parc Wilfrid-Bastien accueillera finalement un public d’environ 230 personnes.

«Pour pouvoir tenir un évènement en extérieur, on devait absolument clôturer et contrôler l’accès, en plus d’avoir des installations sanitaires pour les personnes à l’intérieur de sorte qu’elles n’aient pas systématiquement à sortir», décrit Yves Lizotte, agent culturel à l’arrondissement de Saint-Léonard.

N’ayant pas à disposition la Scène culturelle du parc Wilfrid-Bastien plus tôt durant l’été, Culture Saint-Léonard avait alors émis l’idée de faire de courts spectacles ouverts dans les parcs.

«L’idée était que si nous ne pouvions pas présenter de spectacles, nous irions nous-même vers les citoyens en proposant cette programmation hors les murs et en faisant de la culture de proximité dans les quartiers. Finalement nous aurons un lieu fixe.»

Bien que le gouvernement du Québec prévoie d’augmenter au mois d’août la capacité maximale des sections des spectacles extérieures à 500, les deux spectacles maintiendront un seuil restreint.

«Dans notre cas, on ne peut pas accueillir beaucoup plus de monde, car on se doit de respecter quand même le critère du deux mètres carrés minimum par personne admise à l’intérieur de notre espace clôturé», explique M. Lizotte.

De la musique pour se retrouver

Deux spectacles musicaux gratuits sont donc programmés pour le mois d’août.

L’auteur-compositeur-interprète autochtone Shauit sera en vedette pour la première représentation qui se tiendra le soir du mardi 10 août. Il présentera au public un mélange de sonorités reggae et folk combiné à de la musique traditionnelle innue.

Le collectif Gypsy Kumbia Orchestra animera quant à lui la soirée du 17 août. Il proposera une ambiance orchestrale festive aux citoyens présents.

À noter que les personnes voulant assister aux deux spectacles devront respecter certaines conditions. Ils s’identifieront avec un nom et un numéro de téléphone (un contact par bulle familiale) à l’entrée de l’espace clôturé. Les citoyens de 10 ans et plus porteront obligatoirement un couvre-visage ou un masque. Les déplacements lors du spectacle seront limités.