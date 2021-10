Un premier vernissage depuis le début de la pandémie

Le Centre Leonardo Da Vinci (CLDV) a accueilli une centaine de visiteurs dans sa salle des Gouverneurs à l’occasion de son premier vernissage en présentiel depuis le début de la pandémie. Cet évènement marque la reprise progressive des activités de l’emblématique centre culturel léonardois.

Les œuvres de quinze artistes montréalais du collectif Covid’Art étaient exposées lors de cette réouverture très attendue par le public.

Visiteurs et exposants se sont tous accordés pour exprimer le plaisir de se retrouver en personne après plus d’un an et demi de pandémie.

En plus d’exposer dans la magnifique salle des Gouverneurs, nous avons surtout pris grand plaisir à se voir tous en présence réelle. Quelle joie de se rencontrer pour vrai! Nicole Bouchard, Artiste et cofondatrice du collectif Covid’Art

Des retours positifs

Lors du vernissage, des membres du public ont pu partager des commentaires en lien avec l’opération.

Certains se sont réjouis de cette initiative qui montre un aspect positif de la vie à Saint-Léonard et dans les arrondissements voisins.

«Vous venez de montrer qu’il y a aussi une vie culturelle riche à Montréal-Nord et Saint-Léonard, et que c’est agréable d’y vivre malgré l’image négative qui peut parfois être perçue», a partagé une membre du centre présente sur place.

L’artiste peintre Kim Pov Eap a pu présenter plusieurs de ses œuvres d’art abstrait. (Gracieuseté/Covid’Art)

Autres projets à venir

Créé durant la pandémie, le collectif Covid’Art poursuivra ses activités dans les mois à venir, puisque des artistes ont exprimé leurs intérêts à reprendre le flambeau.

Devant le peu de soutien financier, le regroupement artistique a dû surmonter de nombreux obstacles pour continuer à opérer ces derniers mois.

Le mouvement léonardois a toutefois gagné en popularité et compte désormais des artistes peintres venant principalement de Montréal, mais également de tout le Québec.

D’autres expositions dans des bibliothèques et centres d’art, ainsi que des animations dans des parcs et des collaborations avec des groupes musicaux sont à venir cet automne.

Reprise des activités

Depuis le début du mois de septembre, le CLDV reprend progressivement ses activités sportives et culturelles au sein de ses locaux.

Si les spectacles ont déjà repris au théâtre Mirella et Lino Saputo, les cours de piscine et l’académie culinaire sont eux aussi à nouveau accessibles aux membres depuis le 27 septembre.

«Nous sommes très heureux de pouvoir proposer un retour à la normale. Nous encourageons nos membres à revenir au CLDV, tout en restant bien sûr très attentifs aux mesures sanitaires en vigueur», déclare Milva Falzini du CLDV.