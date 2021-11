L’Intermarché Viau réouvre ses portes à Saint-Léonard

Attendu depuis le mois de mars, le nouvel Intermarché Lagoria Viau accueillera finalement ses clients dès le 25 novembre.

L’épicerie avait fermé sa succursale de la Place Viau à la fin du mois de juin. Son nouvel emplacement offre une plus grande superficie.

«Nous voulions déménager dans un magasin plus pratique et plus moderne. C’est pourquoi nous avons opté pour cette nouvelle bâtisse de 17 000 pieds carrés», explique Rocco Chimienti, directeur et propriétaire d’Intermarché Lagoria.

La nouvelle épicerie sera la deuxième plus grande de la chaîne après celle de Rivière-des-Prairies.

On attend le monde avec impatience et on a hâte de présenter nos nouveaux locaux au public Rocco Chimienti, propriétaire et directeur d’Intermarché Lagoria

Ouverture repoussée

Initialement, l’ouverture était prévue pour le mois de mars. Selon M. Chimienti, celle-ci a été retardée en raison de la pandémie.

«Nous avons eu quelques délais de construction. Ça va être un nouveau défi pour nous d’ouvrir pendant la pandémie, mais je suis sûr que nous allons faire du bon travail et que la clientèle sera présente».

Charcuterie, boucherie, fromagerie, poissonnerie et stationnement extérieur: la nouvelle épicerie possède tout ce qu’il faut pour desservir les habitants du quartier, assure M. Chimienti

«Je devais prendre ma voiture et me rendre jusqu’à la rue Jarry pour faire mes courses, on attendait d’avoir une épicerie à distance de marche depuis plusieurs mois déjà. C’est une très bonne chose», partage une résidente du coin.

Le personnel finalise les derniers préparatifs avant l’ouverture de cette nouvelle enseigne. (Crédit Photo : David Flotat)