Distribution d’équipements de soccer pour les jeunes dans le besoin

Des milliers de pièces d’équipement de soccer sont données à de jeunes joueurs dans le besoin, notamment lors d’une distribution effectuée dans quatre centres YMCA de Montréal. C’est une initiative lancée en partenariat avec le CF Montréal.

Le programme «Donnez l’avantage #Fan Fini» de BMO a pour but de redonner des items de soccer usagés et remis à neuf. Plus de 10 000 pièces d’équipements ont été recueillies lors d’une collecte tenue le 28 août dernier.

Ce nombre a largement dépassé les attentes. Des boutiques éphémères ont donc été aménagées dans quatre centres YMCA de Montréal afin de redistribuer les dons excédentaires.

«Malgré que le soccer soit un sport accessible, on s’est rendu compte qu’il pouvait y avoir un frein pour sa pratique pour les familles défavorisées. Nous avons donc voulu offrir un accès universel à ce sport et bâtir cette initiative de dons d’équipements, tout en impliquant les partisans pour créer un mouvement social», précise Mélanie Biron, la directrice principale de BMO Québec.

Les centres YMCA de Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Léonard, Cartierville, Pointe-Claire et du Parc ont donc répondu présents pour assurer la distribution du mercredi 24 au samedi 27 novembre dernier. Le 25 novembre, la boutique de Saint-Léonard a distribué 1800 items en à peine deux heures.

«Les familles et les enfants sont très contents, comme on peut le voir aujourd’hui. On est très heureux de voir qu’ils sont aussi nombreux à répondre présents», a déclaré Mélanie Roger-Tessier, directrice des initiatives communautaires du nord-est de Montréal pour les YMCA du Québec.

Succès retentissant

C’est la première fois qu’une opération du genre est organisée. Et ce n’est peut-être pas la dernière.

«Au niveau des équipements récoltés, nous avons dépassé de plus de 10 fois nos estimations. Nous réfléchissons à rééditer l’opération l’année prochaine», affirme Mme Biron.

C’est une collecte qui va au-delà de toutes nos espérances et qui favorisera l’accès à la pratique du soccer au Québec Mélanie Biron, directrice principale de BMO Québec

Une boutique en ligne avait aussi été créée pour que les jeunes joueurs puissent magasiner gratuitement les équipements dont ils avaient besoin.