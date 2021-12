Des investissements locaux de 68 M$ d’ici 2030 à Saint-Léonard

L’arrondissement de Saint-Léonard prévoit d’investir près de 68 M$ d’ici 2031 dans le cadre de son nouveau programme décennal d’immobilisations (PDI). Un montant de 6,6 M$ est prévu pour 2022.

L’année prochaine, une somme de 3,3 M$ sera allouée à la réfection de rues, de trottoirs et de l’éclairage de rues sur le réseau routier de l’arrondissement. Celle-ci pourrait être majorée grâce aux investissements venant de la ville-centre.

La part destinée aux travaux de planage et de revêtement n’est pas encore connue.

Sports et Loisirs pour 2022

Le PDI prévoit aussi augmenter l’offre de service en matière de sports et de loisirs en 2022. Une somme de 2 M$ sera consacrée à la réalisation de travaux dans les parcs et les terrains de jeux.

L’arrondissement prévoit aménager un nouveau miniparc sur la rue Jarry et un terrain de basketball.

La réfection du terrain de soccer du complexe sportif Saint-Léonard et des terrains de basketball du parc Pie-XII ainsi que la construction de nouvelles cuisines dans trois pavillons de l’arrondissement sont aussi prévues.

La rénovation de la toiture du système de climatisation de la mairie d’arrondissement est également au programme.

Investissements à long terme

À plus long terme, le PDI prévoit des investissements locaux respectifs de 7,9 M$ et 7,4 M$ en 2023 et 2024.

«Ces dépenses sont essentielles afin d’assurer à long terme la qualité de nos infrastructures et de nos bâtiments. Certaines installations désuètes ne sont pas utilisées par les citoyens, ce qui diminue la qualité des services qui leur sont rendus. Avec ce PDI, nous concrétisons notre vision stratégique 2030, par la planification à long terme de nos investissements», a déclaré le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

De 2025 à 2031, le PDI prévoit des investissements totaux de l’ordre de 46,6 M$. De ce montant, 23,4 M$ seront consacrés à la réfection du réseau routier local et de l’éclairage.