Le REISA organise un forum pour les intervenants jeunesse

Six ateliers virtuels se succèderont lors de cette matinée dédiée aux partenaires et intervenants du milieu jeunesse.

Le Réseau de l’Est de l’Île pour les Services en Anglais (REISA) organise son troisième forum annuel pour les partenaires du milieu de la jeunesse mardi prochain, le 25 janvier.

Le forum se tiendra sur la plateforme Zoom, de 9h30 à 10h45.

Six organismes différents de l’est et du nord de la métropole animeront des ateliers et discussions portant sur divers thèmes en rapport avec la jeunesse tels que l’employabilité, les activités extrascolaires ou encore l’intimidation à l’école.

À noter qu’il sera possible pour les participants de poser leurs questions aux conférenciers à la fin de l’ensemble des activités.

REISA est un organisme communautaire qui œuvre pour améliorer l’accès à des services de santé et des services sociaux en anglais pour les résidents de l’est de l’île de Montréal, grâce à des collaborations avec des partenaires publics, privés et communautaires.

Le réseau soutient entre autres le rayonnement de services locaux et le renforcement des capacités communautaires dans ces secteurs.

Les personnes voulant assister au forum devront confirmer leur participation à Caitlin Thomas, par courriel, à youth@reisa.ca, afin de recevoir le lien Zoom.