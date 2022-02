740 000$ pour le marquage de chaussée à Saint-Léonard

Le marquage de la chaussée est essentiel pour assurer la sécurité des usagers de la route et des piétons.

Le conseil d’arrondissement de Saint-Léonard a octroyé un contrat d’un montant maximal de 740 000$ afin d’effectuer le marquage des voies de circulation, des lignes d’arrêt, des passages pour piétons et de la signalisation sur la chaussée pour les deux prochaines années.

Le précédent contrat s’était terminé en 2021 et un appel d’offres public avait été lancé le 10 novembre. Après analyse des soumissions, le Service de l’approvisionnement a identifié l’entreprise Les Revêtements Scelltech Inc. comme étant le plus bas soumissionnaire conforme.

Dans un document présenté au conseil le 7 février, l’arrondissement précise qu’au vu du besoin récurrent en matière de marquage de la chaussée, il était «préférable» d’allouer un nouveau contrat pour une période de deux ans, avec une possibilité de deux renouvellements supplémentaires d’une année chacun.

Comme le montant de ce contrat dépasse 500 000$, une évaluation de rendement de l’entreprise sera faite pour la fourniture de ce service.

La totalité des coûts liés à ce contrat sera assurée par l’arrondissement, à partir de son budget de fonctionnement.