Une maison pour rassembler les organismes de loisir et de sport

La Maison du loisir et du sport du Québec, récemment inaugurée à Saint-Léonard, a commencé à accueillir en septembre les nombreuses associations sportives qui en sont membres.

Cette maison est le nouveau quartier général du Regroupement loisir et sport du Québec (RLSQ). Cette association compte, à titre de membres fédérés, 105 organismes de sport, de loisirs et de plein air.

Auparavant situés dans un ancien stationnement du Stade olympique, ces nouveaux locaux sont une amélioration pour le RLSQ.

Un lieu de travail adéquat

«Le grand changement [par rapport à l’ancien local], c’est qu’on a pignon sur rue», explique Sylvain Lalonde, PDG du RLSQ. Le nouveau lieu dispose de grandes baies vitrées, alors que l’ancien n’avait pas de fenêtres.

«On a un lieu de travail qui est adéquat avec toutes les commodités. Toutes nos salles sont équipées pour la visioconférence. Ça permet des économies d’échelle pour l’ensemble de nos organisations», poursuit M. Lalonde.

En effet, les différentes organisations peuvent réserver ces salles et n’ont donc plus besoin d’en louer, ce qui représente une économie. La première à en bénéficier a été Hockey Québec, qui a inauguré la salle de presse pour le lancement de saison de la Ligue de hockey junior AAA, le 8 septembre.

Un ancien local désuet

L’ancien local n’était pas adapté aux besoins de l’organisation. Il avait été installé en 1985, alors que la tour du Stade olympique n’était pas achevée. Le projet était alors de s’y installer une fois les travaux terminés.

«Ça ne s’est jamais concrétisé», raconte M. Lalonde. Le RLSQ a donc dû passer près de 40 ans dans des locaux situés dans un ancien stationnement sans fenêtres, situation qui était censée être provisoire.

Le regroupement a commencé des démarches pour déménager au sein du stade en 2005. Finalement, dix ans plus tard, le RLSQ a commencé à regarder ses options pour sortir du stade, mais l’organisme souhaitait rester dans l’est de la ville, selon Sylvain Lalonde.

C’est en 2020 que le RLSQ a lancé un appel d’offres et que le choix s’est porté sur le nouvel emplacement, à Saint-Léonard. Le bâtiment se situe sur le boulevard Lacordaire, à la sortie de l’autoroute 40, et se trouve à proximité de l’emplacement de la station Lacordaire du prolongement de la ligne bleue Lacordaire.

Une maison du loisir et du sport pour rassembler

Au sujet du choix du nom, M. Lalonde explique qu’«on l’appelle la Maison des loisirs et du sport parce qu’on accueille de nombreux organismes de loisirs, de sport et de plein-air et leurs bénévoles. C’est leur maison, c’est un lieu de rassemblement».

La maison dispose d’une immense salle avec de nombreuses places assises et des tables. Avec ce nouveau lieu, Sylvain Lalonde affirme que son organisation comble déjà tous les besoins des organismes fédérés et assure pouvoir ainsi les «accueillir correctement».

C’est d’ailleurs le but du RLSQ: sa mission est de rassembler les organismes fédérés et de leur offrir des services partagés. Parmi ceux-ci, des assurances collectives, de l’organisation de voyage, de l’aide juridique et encore plus.

M. Lalonde précise que « les organismes n’ont pas tous le personnel pour combler leurs besoins». C’est donc le but de son organisation de leur venir en aide. Et c’est désormais à Saint-Léonard que ces services seront offerts.

