Deux ainées léonardoises récompensées

La première édition du Gala hommage aux ainés s’est tenue à la TOHU et deux ainées léonardoises y ont été récompensées. Organisée par le Regroupement Jeunesse en action, cette soirée a permis de souligner l’importance de la participation citoyenne des ainés.

Nominées par le bureau de circonscription de Patricia Lattanzio, députée fédérale de Saint-Michel–Saint-Léonard, Maria D’Alessio et Felicidades Joseph ont été félicitées pour leur engagement dans les associations qu’elles dirigent, respectivement le Club de l’âge d’or du Parc Delorme et l’Association haitiano-canado-québécoise d’aide aux démunis.

Maria D’Alessio dirige le Club de l’âge d’or du Parc Delorme, qui compterait environ 700 membres. L’organisme permet à de nombreux ainés d’origine italienne de garder un lien social en organisant un tournoi annuel de bocce, mais également des voyages, des activités comme de la danse et des sorties à la cabane à sucre.

Felicidades Joseph est quant à elle arrivée d’Haïti pour s’établir à Saint-Léonard en 1980. Elle a fondé son association, la première gérée par des Noirs dans le quartier, il y a plus de 40 ans. L’Association vient en aide aux plus démunis à travers des paniers alimentaires, mais organise aussi des camps d’été pour les jeunes et des fêtes dans la communauté.

La soirée a été marquée par la présence de représentants des trois échelons de gouvernement: Patricia Lattanzio; Frantz Benjamin, député libéral de Viau et candidat aux élections du 3 octobre; et Laurence Lavigne Lalonde, mairesse d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, également député fédéral de Papineau, a adressé ses félicitations aux lauréats dans une lettre officielle.