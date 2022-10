Le terrain synthétique du stade Hébert de nouveau ouvert cet hiver

L’Arrondissement de Saint-Léonard a renouvelé la mise en place d’un dôme gonflable au-dessus du terrain synthétique du stade Hébert pour l’hiver 2022-2023.

Les Léonardois amateurs de sport pourront profiter du terrain pour pratiquer le soccer ou le football durant la saison froide. La décision de renouveler cette infrastructure provisoire a été prise lors du conseil d’arrondissement du 4 octobre.

Le dôme avait déjà signé son retour l’hiver dernier après une absence, liée à la pandémie, durant l’hiver 2020-2021. Excepté cette année, il est présent au-dessus du stade chaque hiver depuis celui de 2010-2011.

« La structure gonflable permet d’offrir des activités sportives, telles que le soccer et le football, sur le terrain synthétique même durant la saison froide, ce qui ne serait pas possible autrement, car l’arrondissement ne possède pas de terrains sportifs intérieurs » explique la conseillère d’arrondissement, Suzanne De Larochellière.

Une saison de novembre à avril

L’Arrondissement a réitéré sa confiance en l’entreprise Sollertia pour monter et démonter la structure gonflable et en l’entreprise Conception et gestion intégrées pour organiser la location de l’espace de façon optimale.

C’est l’entreprise Sollertia qui a installé les murs lors de la réfection du Biodôme de Montréal. Le contrat que celle-ci a conclu avec l’Arrondissement prévoit 441 247$ pour le montage et le démontage du dôme. Conception et gestion intégrées aura pour mission de développer la clientèle du stade Hébert.

L’installation est prévue pour novembre et le dôme devrait être démonté en avril. L’Arrondissement n’a pas fourni d’information quant aux dates d’ouverture du dôme, mais il indique que le contrat pour la gestion des locations s’étendra du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023.

Enneigement et financements

L’Arrondissement a aussi profité du conseil du 4 octobre pour accorder un contrat à l’entreprise Snö Innovation pour assurer l’enneigement du parc à neige du parc Coubertin et des pistes de glissades des parcs Coubertin, Ferland et Delorme.

Saint-Léonard a également accordé plusieurs aides financières à divers organismes, le plus important d’entre eux allant à la Maison de jeunes de Saint-Léonard. Les organismes YMCA du Québec, Hockey Québec, Gestion Multisports St-Léonard, Centraide du Grand Montréal et le Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion font eux aussi partie des bénéficiaires.