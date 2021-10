Inauguration du passage Albert-Millaire dans le Sud-Ouest

La prolongation de la rue Denonville, entre le boulevard Monk et la rue Briand, dans Ville-Émard et Côte-Saint-Paul, se nomme désormais le passage Albert-Millaire.

L’espace vert du Sud-Ouest qui accueille des œuvres d’art, des bancs – et bientôt des jeux d’échecs et de dames – a été renommé en l’honneur de ce comédien et metteur en scène reconnu au Québec et en Amérique du Nord.

Un panneau d’identification a été installé au passage Albert-Millaire. Des membres de sa famille étaient sur place pour l’occasion.

«C’est un honneur pour notre famille qu’un passage soit nommé en souvenir d’Albert Millaire. [On voit] que son talent et ses réalisations continuent d’être reconnus par les Montréalais et nous espérons que sa carrière inspire de futurs artistes dans leur parcours», a souligné, par voie de communiqué, la famille Millaire.

Albert Millaire

Né à Ville-Émard en 1935, Albert Millaire a connu une longue carrière au théâtre, au cinéma, à la télévision et à la mise en scène. Le passage a été choisi en raison de sa proximité avec différents lieux culturels du Sud-Ouest, comme le théâtre Paradoxe, la bibliothèque et la maison de la culture Marie-Uguay.

«Son nom nous inspire à être fiers de notre culture québécoise et de ses grands acteurs, et à poursuivre nos efforts pour promouvoir et participer aux arts de la scène, de la télévision et du cinéma», mentionne le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif, Benoit Dorais.

En 2010, le comédien et metteur en scène a publié une autobiographie intitulée Mes amours de personnages dans laquelle il raconte des anecdotes et des souvenirs. Albert Millaire est décédé en 2018 à l’âge de 83 ans.