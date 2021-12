L’ÉTS s’allie avec l’école des sciences de la créativité la Factry

L’École de technologie supérieure (ÉTS) mise plus que jamais sur les profils créatifs en s’associant avec l’école des sciences de la créativité la Factry. Cette dernière offre des formations pour développer la créativité, destinées notamment aux professionnels et aux entreprises. Avec cette nouvelle association, l’école fournira ses services aux étudiants de l’ÉTS.

«Ce rapprochement correspond à nos valeurs et à notre mission de créer une relève forte et engagée pour repenser, inventer et développer des solutions déterminantes pour le futur», a assuré par voie de communiqué la directrice institutionnelle de l’ÉTS, Annie Bouthillette.

L’ÉTS, qui comprend 11 000 étudiants, forme depuis 1974 les futurs ingénieurs du Québec. En s’associant avec la Factry, l’école souhaite encourager la créativité chez les jeunes qui étudient chez elle. Pour la Factry, qui existe depuis 2016, c’est une occasion de développer son enseignement pour les jeunes étudiants de l’ÉTS. «Notre approche multidisciplinaire permet d’accueillir des jeunes provenant de tous les secteurs, une zone franche où se retrouvent les esprits créatifs, peu importe leur métier et peu importe leur origine», a expliqué la présidente-directrice générale de la Factry, Marie Amiot