Le CIUSSS du Centre-Sud recherche des bénévoles masculins

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles masculins qui seraient disponibles pour passer du temps avec les jeunes garçons encore mineurs présents au Centre Jeunesse.

Un centre jeunesse est un ensemble de services d’aide spécialisée aux jeunes et aux familles qui connaissent des difficultés importantes, mettant en danger la sécurité et le développement des enfants et des adolescents.

En raison de la pandémie de la COVID-19, «nos jeunes du Centre Jeunesse souffrent encore plus d’isolement», explique dans son annonce le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. «C’est pourquoi nous recherchons des hommes pour faire des activités et développer une relation significative avec des jeunes», précise l’organisme, qui recherche des bénévoles hommes qui aiment le sport et souhaitent participer à divers loisirs et activités culturelles.

La mission du bénévole sera de partager des moments et de développer une relation de confiance avec un jeune garçon du centre, afin de lui faire découvrir une image masculine positive.

Pour proposer ses services à titre de bénévole masculin, il est possible d’envoyer un courriel à benevolat.ciusss.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.