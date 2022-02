Le Café Joe à Saint-Henri fait ses adieux

Le Café Joe, situé à l’angle de la rue Saint-Antoine et de l’avenue Marin à Saint-Henri, est pour beaucoup de résidents un lieu incontournable du quartier, avec ses couleurs vives et son style un peu hippie. Mais ces temps de pandémie auront eu raison du café: les propriétaires ont annoncé sa fermeture le 6 février prochain.

Ce n’est pas la première fois que le Café Joe connaît un changement de direction. Alors que la pandémie venait à peine d’être déclarée, des clients réguliers ont décidé de reprendre les rênes du café, qui allait fermer. Mais un an et demi plus tard, le café est de nouveau en péril, alors que dimanche prochain marquera le dernier jour de service du café.

«Nous nous sommes retrouvés propriétaires d’un petit restaurant sans avoir beaucoup d’expérience dans le domaine, mais nous avons travaillé fort, côtoyé des personnes merveilleuses et avons fait de notre mieux aussi longtemps que possible», ont écrit les propriétaires dans une publication Facebook.

Ces derniers se disent pourtant ouverts à accueillir de nouveaux propriétaires, issus de la communauté, prêts à reprendre le flambeau. Une annonce qui laisse espérer que le Café Joe pourra continuer de nourrir et de désaltérer les habitants du quartier encore quelque temps.