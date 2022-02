Nouveau site de vaccination temporaire dans la Petite-Bourgogne

Le Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri (CÉDA), situé sur la rue Delisle dans la Petite-Bourgogne, a annoncé la création d’un nouveau site de vaccination temporaire, qui a ouvert ses portes lundi 14 février.

L’organisme communautaire implanté dans le Sud-Ouest depuis les années 1968 a ouvert son propre site de vaccination. Ce dernier est ouvert les lundi, mardi et vendredi de 9 h à 15 h et les mercredis et jeudis de 13 h à 17h.

Il est possible de venir se faire vacciner avec ou sans rendez-vous. Des tests de dépistages rapides pourront également être distribués pour les personnes qui en ont besoin.

La clinique sera disponible pour la population du quartier jusqu’au 11 mars prochain.