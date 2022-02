Nouvelles cliniques de vaccination contre la COVID-19 en CLSC

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) a annoncé jeudi qu’une nouvelle offre de vaccination de proximité contre la COVID-19 est mise en place sur son territoire.

Il est donc possible d’obtenir, sans rendez-vous, une première, deuxième ou troisième dose de vaccin dans certains CLSC du territoire.

Horaire de la vaccination en CLSC

CLSC de Saint-Michel, au 3355, rue Jarry Est

La vaccination débute au CLSC de Saint-Michel le 3 février, et sera disponible du lundi au vendredi de 8h à 16h30, et de 17h30 à 20h. Le samedi, la vaccination se fera entre 8h et 16h.

CLSC de Saint-Léonard, au 5540, rue Jarry Est

Les Léonardois pourront se faire vacciner sans rendez-vous dès le 5 février, du lundi au samedi entre 8h et 20h.

CLSC de Rivière-des-Prairies, au 8655, boulevard Perras

La vaccination se fera du lundi au vendredi, de 8h à 16h30, et de 17h30 à 20h. Les horaires du samedi seront de 8h à 16h.

Au cours des prochaines semaines, l’offre de vaccination de proximité pourrait s’étendre à d’autres CLSC de l’Est de la métropole. Le CIUSSS indique que les dates d’ouverture seront communiquées le cas échéant.

À noter que la vaccination contre la COVID-19, avec et sans rendez-vous, est toujours disponible à la clinique du Stade olympique située au 4545, avenue Pierre-De Coubertin.

Pour la vaccination sur rendez-vous, la population est invitée à se rendre en ligne sur le service Clic Santé, ou à communiquer par téléphone au 1 877 644-4545.

Le CIUSSS-EMTL tient également à rappeler que «la vaccination contre la COVID-19 demeure le meilleur moyen pour se protéger de la maladie et de ses variants tels qu’Omicron».

La vaccination est offerte gratuitement à toutes les personnes âgées de 5 ans et plus et ce, peu importe leur statut d’immigration.

Pour en savoir plus sur la vaccination contre la COVID-19, les citoyens peuvent consulter le site internet du gouvernement lié à celle-ci, à https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19.