Une association pour défendre la mobilité active

Des citoyens du Sud-Ouest ont inauguré cette fin cette fin de semaine l’Association pour la mobilité active du Sud-Ouest (AMA-SO) qui vise à défendre le transport actif, pour les piétons, cyclistes et transports en commun, dans les différents quartiers de l’arrondissement.

«On y croit à la transition écologique, on pense qu’il faut réduire la place de l’automobile dans nos quartiers […] et qu’il y a une autre manière de vivre sans voiture, mais ça prend de l’infrastructure», assure le fondateur et porte-parole de l’AMA-SO, Alexis Blanchet-Cohen.

Ce dernier avait déjà lancé en 2020 le groupe Mobilité St-Henri, qui promouvait des initiatives pour la mobilité active dans le quartier, qui avait, par exemple, manifesté dans le cadre de l’arrivée du Réseau express vélo (REV) dans le Sud-Ouest, afin de soutenir le projet.

À la suite du succès de l’initiative, Alexis Blanchet-Cohen a décidé de l’étendre en ce début juillet à l’ensemble de l’arrondissement.

L’association, qui est ce moment en pleine expansion, comprend à ce jour 175 membres qui ont à cœur la défense du transport actif.

«Ce n’est pas juste de parler d’endroits spécifiques, mais c’est vraiment de repenser chaque rue, chaque croisée, pour les rendre prioritaires pour les piétons et les cyclistes», ajoute Alexis Blanchet-Cohen.

Avec le lancement de l’AMA-SO, le 9 juillet dernier, les membres de l’association ont pu rencontrer des résidents de Pointe-Saint-Charles, de la Petite-Bourgogne ou encore de Ville-Émard, afin de recueillir des idées pour favoriser le transport actif, et par la suite en faire part aux élus de l’arrondissement.

«Le Sud-Ouest, ça change, mais ça change doucement», souligne Alexis Blanchet-Cohen, qui se désole de ne pas voir de changements plus rapides dans l’arrondissement.

Il espère que le Plan local de déplacement du Sud-Ouest, qui aura lieu à l’automne 2022, pourra renforcer les contacts avec l’arrondissement au sujet de la mobilité active.