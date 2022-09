2,6 M$ pour un corridor écologique dans le Sud-Ouest

L’Arrondissement du Sud-Ouest entame la construction du Corridor écologique du grand Sud-Ouest, qui reliera Côte-Saint-Paul et Ville-Émard à Lasalle, l’arrondissement voisin.

Le projet, d’une valeur de 2,6 M$, vise à relier les divers parcs, ruelles vertes et rues plantées par des îlots de biodiversité, y intégrant des végétaux bénéfiques pour la faune et la flore. Le Corridor s’étendra de la rue Irwin jusqu’au boulevard de la Vérendrye, passant notamment par les parcs Curé-Albert-Arnold, Saint-Jean-Bosco, des Métallos, De la Vérendrye, Springland, D’Arcy-McGee et Clifford.

Un parcours éducatif, constitué de différents signes et écriteaux installés tout au long du corridor écologique, abordera différents thèmes, comme les plantes vedettes, la biologie des sols et les strates végétales dans les aménagements.

Le projet est une initiative d’organismes et des groupes citoyens locaux, dont l’Éco-quartier Sud-Ouest, Les Amis du parc Angrignon, demain Sud-Ouest et Héritage Laurentien. Il a été sélectionnés lors du budget participatif de la Ville de Montréal en 2021, parmi 35 projets soumis.