Les Alouettes de Montréal en visite dans une école de Saint-Henri

Deux joueurs des Alouettes de Montréal, Jake Wieneke et Chandler Worthy, ont rencontré les élèves de l’école secondaire James Lyng ce mardi 4 octobre, dans le cadre d’une série de conférences sur la santé physique et mentale.

Jake Wieneke, receveur de passes étoile, insiste sur l’importance d’être diligent dans tout ce qu’on accomplit, incluant les tâches du quotidien, comme faire son lit. Cette discipline assurerait le meilleur état d’esprit possible lorsque vient le temps de faire face à une épreuve plus importante, comme un examen ou un match de sport.

«C’est beaucoup plus facile de tout donner quand on est attentif», ajoute-t-il.

«Je m’adresse aux rêveurs», annonce pour sa part d’emblée Chandler Worthy aux élèves rassemblés dans l’auditorium, avant de leur demander ce qu’ils souhaitent devenir. Le joueur américain, originaire de la Géorgie, insiste sur le fait que chacun devrait se concentrer sur ce qu’il contrôle réellement et que chacun devrait utiliser son temps de façon positive et constructive.

«C’est vous qui décidez ce que vous allez être dans 10 ans», conclut le receveur éloigné et retourneur de bottés.

Bien se connaître pour faire face à l’adversité

Les deux joueurs font l’éloge de la persévérance, relatant comment leurs échecs ont forgé leur détermination. Wieneke et Worthy racontent notamment qu’ils ont été retranchés par leurs équipes respectives dans Ligue nationale de Football (NFL) avant de jouer pour les Alouettes.

«Ça m’a brisé complètement», laisse tomber Worthy. Ce qui l’a aidé à passer au travers de cette épreuve est la réalisation qu’il joue au football pour son propre bonheur, et non pour prouver sa valeur aux entraîneurs et aux partisans.

«Mon identité n’est pas le football. Mon bonheur ne peut dépendre seulement de ce qui arrive quand je joue au football», affirme sagement Wieneke de son côté.

On a souvent les yeux sur quelqu’un d’autre, mais on oublie notre propre parcours. Tout ce que tu dois faire, c’est finir ton parcours. Jake Wieneke, receveur de passe pour les Alouettes de

Les deux joueurs soulignent aussi l’importance de bien s’entourer afin d’affronter l’adversité. Après la présentation des deux joueurs de football, l’entreprise Dépotium, en partenariat avec les Alouettes de Montréal, a remis un don de 1500 $ aux programmes sportifs de l’école secondaire James Lyng.