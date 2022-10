Un nouveau studio de jeux AAA dans Saint-Henri

Invoke Studios, un nouveau studio de jeux vidéo AAA, soit des jeux à grand budget et grand déploiement, vient d’être lancé à Saint-Henri et il s’organise déjà autour d’un projet d’envergure: un jeu ambitieux de Dungeons & Dragons (DnD). Après Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il s’agira d’un deuxième jeu vidéo se déroulant dans le monde de DnD pour l’équipe d’Invoke Studios, qui portait auparavant le nom Tuque Games.

Wizards of the Coast, l’entreprise derrière le célèbre jeu de rôle DnD, est aussi nouvellement propriétaire d’Invoke Studios. Selon Dominic Guay, vice-président et directeur général d’Invoke Studios, Wizards of the Coast permet un accès à de plus amples ressources, mais respecte les habitudes indépendantes du studio.

«Nous avons notre propre culture et des méthodes de travail bien à nous», déclare-t-il par voie de communiqué.

Le nouveau jeu du studio utilisera le moteur Unreal Engine 5, un logiciel de conception de jeux vidéo à la fine pointe de la technologie. Aucun jeu vidéo majeur paru à ce jour n’a encore utilisé cette nouvelle version d’Unreal Engine. Elle est toutefois à la base de plusieurs AAA annoncés pour 2022 et 2023.

Invoke Studios compte actuellement 80 employés, mais Dominic Guay souhaiterait voir ce nombre augmenter à 200 d’ici 2025.