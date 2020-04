7 trucs pour préserver sa santé mentale pendant la crise

La situation actuelle hors du commun apporte maintes inquiétudes dans nos vies. Pertes d’emploi, confinement à la maison et anxiété sont quelques exemples qui peuvent bouleverser notre équilibre. Le Mouvement Santé mentale Québec propose des trucs pour préserver la santé mentale et «recharger nos batteries» durant la pandémie.

1. Agir

Respecter les règles et être actif au quotidien permet d’avoir un sentiment d’accomplissement. Cela peut prendre diverses formes, en limitant ses sorties et en lavant ses mains, par exemple. On peut aussi établir une routine et faire différentes activités comme réaliser des vidéos, reprendre le dessus sur ses courriels, ses lectures ou faire une chasse aux arcs-en-ciel.

2. Ressentir

Il est important de comprendre ses émotions. Cela permet d’être mieux informé sur nos besoins. Cela peut être tout simplement de parler avec quelqu’un ou encore de prendre une distance de vos proches avant que l’impatience devienne violente.

3. S’accepter

Pourquoi ne pas faire une liste de vos forces et l’afficher dans votre bureau, sur le réfrigérateur ou dans votre salle de bain? Elle pourrait être salvatrice dans un petit moment de déprime. C’est un bel exercice à faire avec les gens qui vous entourent à la maison.

4. Se ressourcer

Prendre le temps de se ressourcer pourrait contribuer à maintenir, voire à développer votre système immunitaire. Aller marcher, fermer la porte de votre chambre pour avoir un peu de temps seul, lire, faire des casse-têtes ou de la méditation sont quelques exemples.

5. Découvrir

La découverte est stimulante et motivante lors du confinement. Outre naviguer sur le web, on peut notamment apprendre une nouvelle langue, la couture et développer ses talents en cuisine.

6. Choisir

Le quotidien a changé radicalement pour plusieurs. On sent parfois que nous avons perdu le contrôle notre vie. Pourtant, il est encore possible de faire des choix. Faites le point sur vos priorités et choisissez en fonction de vos valeurs.

7. Créer des liens

Alors que plusieurs sont seuls, garder des liens permet de briser l’isolement et cela est sain pour maintenir une bonne santé mentale. Il peut s’agir entre autres de parler au téléphone, retrouver des amis sur les réseaux sociaux, joindre un groupe en ligne qui partage un de nos intérêts ou offrir notre soutien à une personne qui a besoin qu’on fasse ses courses.