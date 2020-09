La vigilance est réitérée pour les attroupements 

Bien que soient permis les rassemblements extérieurs dans les lieux publics, la distanciation est toujours de mise. Un résident de Verdun, Normand Séguin, s’inquiète des événements de danse qui ont lieu à proximité des Serres municipales de Verdun où près d’une centaine de personnes s’attroupent sans se distancer.

Depuis environ deux semaines, le Verdunois constate que plusieurs danseurs se réunissent sur le boulevard LaSalle, des rassemblements qui varient selon lui d’une cinquantaine de personnes à près d’une centaine. Il remarque que la majorité ne porte pas de masque et que les deux mètres de distance ne sont pas respectés.

«Si les normes sont de garder une distance de deux mètres, et que les gens ne le font pas, sans porter de masque en plus, ça devient un milieu de propagation», estime M. Séguin. Âgé de 75 ans, il s’inquiète d’autant plus des rassemblements extérieurs puisqu’il fait partie de la tranche d’âge plus à risque de développer des complications. Comme les soirées de danse ont lieu plusieurs fois par semaine, il est difficile de déterminer si ce sont des réunions entre amis ou des événements propulsés par des organisations.

«J’espère que quelqu’un va faire quelque chose, parce qu’on s’en va vers une deuxième vague. Il ne faut pas attendre d’être submergé par les cas comme on l’a été.» -Normand Séguin

Au début du mois d’août, la Santé publique a déterminé qu’au maximum, 250 personnes étaient permises lors d’activités organisées dans des lieux publics extérieurs. Cette limite est toutefois descendue à 25 personnes dans les zones orange, dont Montréal, depuis dimanche.

Dans certains lieux publics intérieurs, comme les salles de spectacles, de théâtre et de cinéma, le nombre maximal reste de 250.

Les organisateurs d’événements doivent s’assurer que la capacité du site permet le maintien d’une distance de deux mètres entre les gens.

Sanctions

Pour les autres lieux intérieurs, d’autres règles influencent leur capacité comme la limite de distance entre les tables dans les restaurants, par exemple. Or, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique que toute personne ne respectant pas les mesures gouvernementales visant à prévenir la propagation du coronavirus s’expose à des sanctions. Des constats d’infraction allant de 400$ à 6000$ peuvent être remis aux contrevenants.

De plus, les policiers qui constatent un non-respect des règles sanitaires dans un établissement licencié peuvent aussi envoyer un rapport à la Régie des alcools, des courses et des jeux. D’autre part, des équipes du SPVM effectuent plusieurs visites chaque soir et chaque nuit sur l’ensemble du territoire afin de veiller au respect des règles sanitaires.

Le weekend dernier et en début de semaine, plus de 250 bars et établissements licenciés ont fait l’objet d’une visite du SPVM. L’opération pilotée par le ministère de la Santé publique avait pour l’objectif d’assurer le respect des consignes sanitaires et des décrets émis par le gouvernement du Québec, notamment en ce qui concerne la distanciation sociale et les heures autorisées de vente d’alcool.