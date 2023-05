L’incendie au Bon-Pasteur bientôt maîtrisé 

Un peu plus de 24 heures après avoir été détecté, l’incendie majeur du monastère du Bon-Pasteur dans Ville-Marie est presque maîtrisé, selon le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). «Il n’y a plus vraiment de signes d’incendie sur place», affirment les communications du SIM. Lorsque tous les risques seront écartés et que la situation sera complètement réglée, une annonce officielle sera émise.

Alors que les camions du SIM se libèrent, les dégâts du bâtiment patrimonial commencent à être constatés. Ceux-ci seraient concentrés «dans le toit et l’entre-toit», soit à la même hauteur que là où les premiers signes d’incendie avaient été découverts jeudi vers 16h. Il s’agit d’un foyer d’incendie «extrêmement difficile d’accès», notamment par sa hauteur, avait déclaré le chef du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Richard Liebmann, en point de presse vendredi matin.

Difficile d’évaluer l’ampleur des dégâts pour l’instant, mais «il ne semble pas y a voir eu d’écroulement», indique le SIM. Avec la collaboration du gouvernement provincial, la mairesse veut tout faire pour «restaurer» le bâtiment patrimonial, a-t-elle annoncé en point de presse plus tôt vendredi. «La circulation demeure difficile dans le secteur», affirme-t-elle aussi, sur Twitter.

La circulation demeure difficile dans le secteur de l’incendie du monastère du Bon-Pasteur, notamment à l’intersection de la rue Sherbrooke et du boulevard Saint-Laurent. Veuillez svp éviter le secteur.



L’incendie au monastère Bon-Pasteur laisse près de 27 résidents, dont plusieurs aînés sans logements. Des organismes, comme Les Impatients et Héritage Montréal, ont aussi perdu l’accès à leurs locaux.