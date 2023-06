Nouveaux sens uniques pour sécuriser Ville-Marie

La mise en place de nouveaux sens uniques dans le district de Sainte-Marie dans le secteur du Centre-Sud entre en vigueur lundi avec pour objectif de rendre les rues plus sécuritaires. Les rues Parthenais, de Rouen et Fullum deviennent ainsi toutes les trois à sens unique.

Pour la rue Parthenais, le sens unique est en direction nord entre les rues de Rouen et Sherbrooke. De Rouen devient quant à elle à sens unique vers l’est entre de Fullum et D’Iberville. Finalement, de Fullum est à sens unique vers le nord entre les rues Ontario et Sherbrooke.

Par ces modifications, la Ville espère réduire le nombre de véhicules qui utilisent les rues locales comme raccourcis.

De nouvelles mesures d’apaisement visant à assurer la sécurité des Montréalais(-es) dans l’arrondissement de Ville-Marie entrent en vigueur.



«Le sens unique nord prévu pour la rue Fullum s’inscrit parfaitement dans la vision d’apaisement automobile que se fait notre Comité et nous avons hâte de voir son aménagement se réaliser», s’est réjoui Carl St-Denir, co-initiateur du Comité de la rue Fullum.

Le croisement des rues Parthenais et de Rouen a plongé le quartier en deuil en décembre dernier alors que la petite Mariia, une réfugiée ukrainienne âgée de 7 ans, y est décédée lors d’une collision mortelle. Depuis, la sécurité routière est un enjeu particulièrement important dans le secteur et pour la Ville.