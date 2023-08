Des femmes dénoncent la lesbophobie des hommes gais dans le Village

Alors que le Village tente de devenir un quartier plus inclusif pour l’ensemble de la communauté 2SLGBTQ+, des femmes lesbiennes disent encore recevoir des insultes misogynes et lesbophobes de la part d’hommes gais dans ce secteur de Montréal, et ce, même durant la période de la Fierté.

L’actrice Debbie Lynch-White s’est confiée à ce sujet sur sa page Instagram lundi matin. «Des hommes gais qui insultent des femmes lesbiennes en plein Village et en pleine Pride parce qu’elles sont des femmes, ça arrive plus qu’on pense et ça me dégoûte. On peut tu au moins être solidaires entre nous cibole?», a-t-elle écrit.

Sous sa publication, on trouve des centaines de commentaires, dont ceux d’autres femmes et personnes queers qui rapportent avoir vécu des situations similaires.

Parmi les témoignages, il y a celui de la Montréalaise Camille Lestrange, une femme lesbienne qui soutient ne pas se sentir accueillie dans le Village. «Je ne sens pas cette inclusivité où tout le monde est bienvenu. Je sens que ça appartient aux hommes», déplore-t-elle en entrevue avec Métro.

Camille Lestrange, qui est comédienne et coiffeuse, se souvient notamment d’une interaction qu’elle a eue avec un homme gai alors qu’elle passait la soirée dans un bar du Village. «Il m’a dit: “Moi, j’haïs les lesbiennes, vous me gossez. Et les nounes, ça m’écœure. Je ne sais pas comment vous faites pour en manger.” Et après ça, il m’a prise dans ses bras et il m’a dit qu’il m’aimait pareil. Il n’arrêtait pas de me toucher et de vouloir me prendre dans ses bras.»

Sur le coup, ce qui a le plus perturbé Camille Lestrange, c’est le fait qu’elle vivait une telle situation avec une personne faisant partie de la même communauté qu’elle. «C’est un homme homosexuel qui s’en prend à notre identité sexuelle en disant que les lesbiennes, c’est dégueulasse», souligne-t-elle.

Besoin d’espaces inclusifs dans le Village

Depuis plusieurs années, le Village se voit déserter par bon nombre de personnes issues de la diversité sexuelle et de la diversité de genre qui ne s’y sentent simplement pas les bienvenues.

Pour Camille Lestrange, il est clair qu’il manque de bars dans le Village où les lesbiennes et les personnes trans peuvent se sentir en sécurité. Pour le moment, elle ne sent pas que c’est un endroit inclusif pour tous et toutes, bien qu’elle remarque que «ça tend à changer».

Le quartier gai appartient à tout le monde et non pas seulement aux hommes homosexuels! Camille Lestrange

L’autrice montréalaise Marie Darsigny, notamment connue pour son recueil de poésie Filles, est de celles qui ont partagé la publication de Debbie Lynch-White lundi. «Classique. Après le Village se demande pourquoi il meurt (et pourquoi il y a juste des hommes gais blancs qui vont aux saunas)», a-t-elle précisé dans sa publication éphémère. Pour Marie Darsigny, cette situation n’est donc pas nouvelle.

Sous la publication de Debbie Lynch-White, d’autres personnes écrivent ne pas se sentir en sécurité au sein même de la communauté LGBTQ. «Beaucoup d’hommes gais font aussi beaucoup de commentaires à caractère transphobe», mentionne l’une d’elles. Une autre mentionne même s’être fait agresser sexuellement par un homme gai qui prétendait ne pas représenter «un réel danger».

Questionné au sujet de cette cohabitation difficile au sein du Village, Fierté Montréal nous a dirigés vers la Société de développement commercial (SDC) du Village, qui affirme vouloir faire du Village un quartier plus inclusif. La SDC du Village n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.