Une édition 2021 réussie pour Montréal complètement cirque

Terminée depuis le 18 juillet 2021, l’édition 2021 du festival Montréal complètement cirque a été un succès selon sa directrice générale, Nadine Marchand, malgré la pandémie de la COVID-19.

« On rêvait de ces retrouvailles avec le public et les artistes, et on est comblé, car le festival 2021 s’est très bien passé », a affirmé Mme Marchand lors d’un entretien téléphonique avec Métro Villeray.

À l’instar de plusieurs événements culturels, le festival n’a pas été présenté dans son format habituel en 2020. Malgré tout, un petit festival de cirque, intitulé Montréal presque cirque, avait eu lieu sur la rue Saint-Denis et sur la plateforme de diffusion TOU.TV.

«On a eu un bon soutien de la part des gouvernements. Les artistes ont ainsi pu s’entraîner et développer des ateliers de création à la TOHU. Il y avait de l’effervescence », raconte Nadine Marchand en précisant que l’arrêt obligatoire fût très difficile pour les artistes qui ont été privés de travail pendant plusieurs mois.

De plus, la suspension des représentations à l’international a été un dur coup pour la compagnie de cirque étant donné qu’une bonne partie de ses revenus proviennent de ces tournées.

Malgré tout, elle demeurait sûre que l’édition 2021 aurait lieu.

« Comme tout le monde, on s’est demandé ce qu’on pourrait faire sans dépasser les limites, mais on savait qu’on pouvait présenter quelque chose », mentionne-t-elle.

Un bon achalandage malgré les mesures sanitaires

Étant donné la situation actuelle, le festival ne pouvait pas accueillir autant de personnes qu’à l’habitude. Par exemple, dans les salles de spectacle, pas plus de 250 personnes étaient autorisées à rentrer.

Malgré tout, Nadine Marchand est satisfaite du nombre d’individus qui sont venus assister aux différents spectacles.

«On savait qu’il ne serait pas toujours facile de faire respecter les mesures sanitaires, et c’est normal. On avait des gens qui se promenaient avec des pancartes et qui s’assuraient que les mesures étaient respectées en tout temps. Les gens étaient très collaboratifs », affirme-t-elle.

Cette dernière mentionne que la représentation Les canons du cirque: duels dans la ville, une série de spectacles en ligne dans lesquels des artistes se donnaient des défis de cirque dans différents coins de la ville, ont obtenu en moyenne 450 000 visionnements.

Deux spectacles ont affiché complet lors du festival. Il s’agit d’Animal du Cirque Alfonse et de Six de Flip Fabrique. Ces deux représentations seront respectivement présentées en supplémentaire du 16 au 20 novembre et du 16 au 23 décembre.

Les billets sont en vente depuis le 22 juillet dernier.