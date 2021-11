Abonnez-vous aux avis et aux alertes de votre arrondissement

Il est possible de vous abonner à un service de la Ville qui vous permet de recevoir des avis et des alertes. Vous pouvez choisir selon ce sur quoi vous voulez être tenu au courant.

Ce service est gratuit et permet de savoir ce qu’il se passe du côté des eaux et aqueducs, des parcs et des bâtiments municipaux, des complexes sportifs, ou encore de la circulation et des transports.

Un seul sujet est obligatoire au moment de votre inscription, celui des situations d’urgence.

Ce service est sans publicités et vos données ne seront pas utilisées à des fins marchandes.

Pour vous inscrire, il vous suffit d’accéder au site Internet de la Ville. Il est nécessaire de se créer un compte en premier lieu pour accéder au service.

Enfin, une fois abonné, vous aurez la possibilité d’enregistrer cinq adresses pour lesquelles vous recevrez des notifications. Le service est disponible dans tous les arrondissements.