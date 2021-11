Circulation sur Chateaubriand: des changements à venir?

Le croisement de l'avenue Chateaubriand et du boulevard Crémazie est aussi problématique. Les panneaux ont été percutés parfois jusqu'à être collés au bitume.

Une pétition lancée il y a moins de deux semaines a déjà récolté près de 180 signatures. La demande des citoyens est simple: ralentir et sécuriser la circulation sur l’avenue De Chateaubriand, en particulier à ses intersections avec la rue de Liège et le boulevard Crémazie.

L’instigatrice de la pétition, Chrissy Diavatopoulos, souligne qu’au cours des derniers mois, elle a été témoin de pas moins de trois accidents au croisement de l’avenue avec la rue de Liège. Le dernier aurait même mené à une hospitalisation.

Habitant au croisement en question, Mme Diavatopoulos n’est pas la seule à avoir remarqué des accidents ou même à avoir été victime d’un accident. Selon elle, sa voisine d’en face aurait elle-même vu son édifice être percuté par des voitures à plusieurs reprises.

La pétition regroupe de nombreux témoignages de personnes. Par exemple, une femme et son conjoint ont eu un accident au même endroit. D’autres craignent que l’intersection ne soit pas sécuritaire pour leurs enfants.

Du côté du boulevard Crémazie, des situations similaires surviennent, selon elle et les témoignages recueillis dans la pétition. Des panneaux de signalisation ont notamment été percutés à plusieurs reprises.

Une signalisation qui ne fonctionne pas

L’arrondissement a essayé de réguler la vitesse en installant ces panneaux, mais aussi en installant un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h. Et un afficheur de vitesse a été mis en place un peu plus haut. Par contre, celle-ci ne fonctionne pas et cela durerait depuis plusieurs mois déjà, selon Chrissy Diavatopoulos.

L’afficheur de vitesse posé par la Ville ne fonctionne plus. Et cela fait plusieurs mois, selon la pétition.

Elle n’est pas la seule à vouloir que les choses changent. Laurence Doyle a entrepris des démarches à l’été 2020 avec l’arrondissement. Plusieurs courriels avaient été envoyés pour demander des dos d’âne.

Rien de plus n’a été fait, précisent les deux femmes, mis à part les quelques panneaux mentionnés ci-dessus.

La pétition mentionne également un panneau de signalisation difficilement visible depuis la rue au début de l’avenue chateaubriand. Jean-Baptiste Demouy/Métro Média

Selon Mme Doyle, une analyse aurait été faite et n’entraînerait pas de besoins en matière de dos d’âne ou d’instauration de nouveaux arrêts.

L’arrondissement réagit

La nouvelle mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, comprend tout à fait cet enjeu. Elle a à cœur l’apaisement de la circulation; cela fait partie de ses promesses électorales.

Elle souligne que toutes les demandes d’apaisement de la circulation seront analysées. Même si certaines rues relèvent des compétences de la Ville et d’autres de l’arrondissement, il est possible de prendre certaines décisions.

Elle tient aussi à rappeler que l’arrondissement a le pouvoir de modifier certaines choses. Notamment en influençant les décisions de la Ville. Laurence Lavigne Lalonde rappelle que Projet Montréal est majoritaire. Elle fera donc ce qui est en son pouvoir pour accélérer cet apaisement.

La nouvelle mairesse est au courant que cette pétition sera présentée au prochain conseil d’arrondissement. Elle tient à préciser que «nous allons l’accueillir et regarder ce qu’il est possible de faire».

Enfin, elle remarque qu’ayant eu vent de la pétition dans les derniers jours, les services de l’arrondissement sont déjà en train de regarder cette situation de plus près.

En ce qui concerne l’afficheur de vitesse, si l’arrondissement constate que celle-ci ne fonctionne pas, celui-ci a la compétence de demander à la ville de le réparer.

La pétition sera présentée au prochain conseil d’arrondissement le 23 novembre.