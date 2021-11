L’arrondissement adopte le budget de fonctionnement 2022

Après le conseil d’arrondissement qui a eu lieu le 23 novembre, les membres ont tenu une séance de conseil extraordinaire. Durant celle-ci, ils ont adopté le budget de fonctionnement 2022 ainsi que le Programme décennal d’immobilisations 2022-2031 (PDI).

L’arrondissement a présenté un budget de 61 669 100 dollars. Cela représente une hausse de 2,2% par rapport au budget de l’année précédente.

La transition écologique et le verdissement, au même titre que la mobilité, la sécurité et le service à la population figureront au cœur du plan d’action 2022, souligne un communiqué de presse.

Parmi les priorités, la nouvelle mairesse, Laurence Lavigne Lalonde, souhaite s’attaquer aux îlots de chaleur urbains. Elle souhaite aussi mettre en place une tarification écoresponsable.

Concernant la mobilité et la sécurité, la nouvelle administration souhaite adopter une nouvelle approche en matière d’apaisement de la circulation. Ce serait notamment le cas pour les abords de la Métropolitaine et de Crémazie.

Enfin, pour améliorer les services à la population, l’administration souhaite entre autres mettre en place un budget participatif par quartier.

Concernant le PDI, une enveloppe budgétaire de 69 810 000 dollars a été adoptée. Parmi les investissements compris dans ce budget, on trouve la protection des immeubles, la réfection routière et le réaménagement des parcs.

Aujourd’hui, on investit dans les priorités que la population de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a choisies cet automne. On se donne les moyens pour des quartiers plus verts et plus sécuritaires. Également pour des rues plus propres et pour faire la lutte à l’insalubrité des logements. Le tout doit se faire en limitant la facture pour les résidentes et résidents. C’est un premier geste fort pour notre nouvelle administration et l’amélioration de notre arrondissement.

Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension