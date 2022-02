Encourager les organismes du secteur bioalimentaire

Huit organismes à but non lucratif (OBNL) et coopératives de solidarité ont été sélectionnés par la Ville de Montréal dans le cadre du 2e appel à projets pour les acteurs du secteur bioalimentaire. Ces organismes se partageront une contribution financière de 738 801 $, offerte conjointement par la Ville et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Le point commun des huit organismes sélectionnés? Prendre des initiatives pour favoriser le secteur bioalimentaire en s’appuyant sur des modèles d’affaires durables, notamment en économie circulaire.

Parmi eux, la coopérative de solidarité La Place commune, créée en 2015 dans le quartier de Parc-Extension dans le but d’encourager une plus grande solidarité alimentaire urbaine en valorisant les ressources, les connaissances et les talents locaux.



L’organisme a mis sur pied le Réseau de solidarité alimentaire local de Parc-Extension, qui déploie des projets de production agricole et de récupération alimentaire. La Place commune a aussi créé un frigo communautaire et tient aujourd’hui un café-restaurant végétarien qui propose un service de traiteur ainsi qu’une épicerie biologique zéro déchet.

Vincent Lajoie-Pilon, l’un des responsables de La Place commune, se réjouit d’apprendre que son organisme fait partie des bénéficiaires de la contribution financière de la Ville. «C’est génial, il y a des gens vulnérables dans le quartier, et avec cette aide on va pouvoir aller de l’avant, et tenir nos objectifs de leur offrir des aliments sains», explique-t-il. «On a notre jardin qu’on essaye de développer pour fournir le restaurant, le frigo communautaire. On veut aussi développer le don d’aliments pour créer une véritable banque alimentaire», précise le responsable, bénévole depuis cinq ans à La Place commune.

La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM), dont l’un des objectifs est de cultiver des fruits et légumes en zone industrielle pour approvisionner localement l’est de Montréal, fait aussi partie des établissements sélectionnés.

«On est ravis que ces instances nous fassent confiance pour poursuivre nos projets autour de la sécurité alimentaire», indique Benoist de Peyrelongue, le directeur général de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, qui a aussi mis sur pied un service de traiteur, une ferme agricole et une véritable entreprise d’insertion sociale.

Ce soutien financier viendra appuyer l’un des plus importants projets de la CCHM, au menu très prochainement: l’implantation de serres sur les différents lieux de productions dans l’Est. Si certains sites restent encore à être officialisés, Benoist de Peyrelongue confirme déjà qu’une serre sera implantée sur le site industriel du 5600, situé au coin du boulevard de L’Assomption et de la rue Hochelaga, en plus des jardinières déjà présentes sur place. «On a hâte d’être à la fonte des neiges pour pouvoir enclencher le montage de la serre», glisse avec enthousiasme, le directeur général de la CCHM.