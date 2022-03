Des tortues gravées sur le sol pour protéger le trajet des élèves de l’école Saint-Bernardin

Un nouveau parcours ludique et sécuritaire est en voie d’être aménagé aux abords de l’école Saint-Bernardin. Gravées à même le sol, des tortues terrestres et aquatiques dessinées et peinturées par les élèves les accompagneront le long de leur trajet.

Les élèves de l’école Saint-Bernardin ont dessiné et peinturé les tortues marines lors d’un atelier participatif organisé avec l’agence Castor & Pollux, afin de décorer le passage. Les dessins seront gravés à même le sol du trajet conçu par l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, qui longera le boulevard Crémazie, entre la 6e et la 10e Avenue.

D’une configuration sinueuse, le parcours sera agrémenté de buttes verdies, d’arbres et de végétaux afin de créer un écran végétal et de «protéger les marcheurs des nuisances liées à la proximité de l’autoroute».

«Se rendre à l’école sera beaucoup plus agréable pour les élèves de l’école Saint-Bernardin résidant au sud de l’autoroute Métropolitaine grâce à ce nouveau trajet protégé, a déclaré la mairesse de l’arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde. Pensé pour les enfants, ce parcours sera un endroit beaucoup plus propice et adapté au transport actif. Ils pourront le traverser à la marche ou à la course, et même s’y attarder pour y jouer.»