La patineuse de vitesse Alyson Charles signe le livre d’or de VSP

Lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les élus ont honoré l’athlète de l’arrondissement Alyson Charles, patineuse de vitesse courte piste et l’ont invitée à signer le Livre d’or de l’arrondissement.

Les membres ont insisté sur la source de motivation, d’inspiration et de fierté qu’est Alyson pour la communauté locale. La patineuse s’est à maintes reprises illustrée sur la scène internationale, et a participé aux derniers Jeux olympiques, à Beijing, où elle a terminé quatrième au relais 3000 mètres et s’est rendue en finale B du 500 mètres individuel. Elle a également récolté une médaille d’argent au relais 3000 mètres aux derniers Championnats du monde, et a fini quatrième au 500 mètres.

Ayant résidé pendant de nombreuses années dans le quartier de Saint-Michel, l’athlète d’origine haïtienne a appris ce sport atypique en s’entraînant au Club de patinage de vitesse de Saint-Michel.