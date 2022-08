La Ville de Montréal investit 1 M$ dans ses jardins communautaires

Le comité exécutif de Montréal a donné le feu vert à 26 projets, dans le cadre du programme d’aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics. De près de 1 M$, l’investissement total servira à des travaux de mise aux normes et à la rénovation d’installations désuètes de 25 jardins dans 10 arrondissements différents, ainsi qu’à la création d’un nouveau jardin dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

«L’agriculture urbaine est une pratique bien vivante qui contribue directement à l’identité de Montréal et au leadership environnemental international de la métropole, a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par voie de communiqué. Les jardins communautaires contribuent à lutter contre les îlots de chaleur et à favoriser la biodiversité, tout en renforçant le tissu social des quartiers.»

Les jardins communautaires sont un moyen pour donner aux citoyens un espace de plantation de fruits, légumes, ou aromates. Le délai pour avoir accès à un bac peut cependant être très long. La liste d’attente peut aller jusqu’à 10 ans pour certains jardins, comme le déploraient plusieurs citoyens du Plateau-Mont-Royal en avril. Un temps d’attente qui s’est du surcroit accentué depuis la pandémie.

En février dernier, la Ville de Montréal avait annoncé un investissement de 10 M$ d’ici 2031 dans ses jardins communautaires étalés, à raison de 1 M$ par année.

La liste des Jardins :

– Ahuntsic-Cartierville: Jardin Saint-Sulpice; Jardin Ahuntsic; Jardin Marcelin-Wilson

– Anjou: Jardin communautaire André-Laurendeau; Jardin communautaire Lucie-Bruneau; Jardin communautaire Spalding

– Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce: Jardin communautaire Notre-Dame-De-Grâce

– Sud-Ouest: Jardin communautaire du parc Angrignon; Jardin communautaire des Seigneurs; Jardin communautaire La Légumière Rose-De-Lima; Jardin communautaire Les bons Voisins; Jardin communautaire La petite Bourgogne; Jardin communautaire La poite Verte

– Montréal-Nord: Jardin communautaire Oscar; Jardin communautaire Tardif; Jardin collectif Bouquiniste

– Pierrefonds-Roxboro: Jardin solidaire Gouin

– Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-Trembles: Jardin communautaire Des Belles Roses; Jardin communautaire Pierre-Lacroix

– Rosemont-La Petite-Patrie: Jardin communautaire Père Marquette; Jardin communautaire Rosement; Jardin libre Beaubien

– Saint-Laurent: Jardin Bourbonnière; Jardin Robert-Mitchell; Jardin Roman-Zytynsky

– Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension: Jardin collectif Azellus-Denis