Projet de Mondev: une «victoire citoyenne» pour les résidents de Saint-Michel

Lors du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, les élus ont rejeté le projet immobilier du promoteur Mondev sur l’emplacement de l’ancien marché Esposito, clôturant ainsi plusieurs mois de mobilisation citoyenne contre ce projet.

Pour Alexandre Boucher-Bonneau, qui a grandi dans le quartier et qui s’est mobilisé contre le projet, la décision du conseil d’arrondissement est une réelle victoire pour les résidents de Saint-Michel. Il explique cependant que les citoyens restent aux aguets quant au prochain projet que le promoteur pourrait proposer sur l’emplacement de l’ancien marché Esposito.

«C’est une victoire de la mobilisation citoyenne et l’arrondissement a ouvert les yeux, dit Alexandre Boucher-Bonneau. On est beaucoup plus à l’affût, on est beaucoup plus organisés et nombreux, et on va être beaucoup plus préparés pour la seconde étape s’il y a lieu.»

Pratiques fallacieuses

Désormais, les citoyens du quartier seront plus vigilants quant aux démarches que pourrait entreprendre le promoteur à l’avenir. L’automne dernier, des citoyens avaient rapporté à Métro des pratiques fallacieuses employées par Mondev. Un employé du promoteur se faisait passer pour une «personne tierce» employée par la Ville de Montréal et par Mondev afin de récolter des signatures et permettre au projet d’aller de l’avant malgré les contestations de la population.

Le conseiller de Ville dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Sylvain Ouellet, avait expliqué lors du conseil d’arrondissement que l’ensemble des signatures récoltées par le promoteur avaient été validées par les services juridiques de la Ville, ce qui permettait la poursuite du processus référendaire.

Un registre référendaire a donc eu lieu le 28 mars. Ce dernier a permis de récolter 149 signatures alors que 119 étaient requises pour permettre à l’arrondissement de décider si un référendum aurait lieu ou s’il rejetterait complètement le projet, ce qu’il a fait.

«Malheureusement on ne peut pas empêcher Mondev de faire des petits tours de passe-passe, mais on va avoir l’œil ouvert sur les prochaines étapes», explique M. Boucher-Bonneau.

De son côté, l’Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension explique avoir décidé de rejeter le projet face au nombre de signatures récoltées lors du registre référendaire.

«Le nombre de signatures requis pour poursuivre le processus ayant été atteint, deux options étaient possibles: poursuivre ou interrompre le processus enclenché vers la tenue d’un référendum, explique l’Arrondissement. Or, considérant le nombre élevé de signatures récoltées, les membres du conseil d’arrondissement ont décidé de mettre fin au processus et de rejeter le projet.»

Une victoire qui inspire d’autres citoyens

Selon Alexandre Boucher-Bonneau, des citoyens d’Ahunstic et du Sud-Ouest auraient approché les Micheloises et Michelois qui se sont mobilisés contre le promoteur pour en savoir plus sur le processus référendaire et s’inspirer de leur mobilisation au cas où ils seraient confrontés à la même situation.

«J’espère que les citoyens vont pouvoir se mobiliser à l’avenir et vont comprendre et savoir que c’est possible de rejeter un projet qui ne correspond pas aux besoins d’un quartier, explique Alexandre Boucher-Bonneau. De voir qu’il y a une victoire d’un quartier montréalais de citoyens comme madame et monsieur Tout-le-Monde, je pense que ça peut encourager les autres même si c’est énormément de travail.»