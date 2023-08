Bris d’aqueduc dans Saint-Michel: la circulation perturbée pendant plusieurs semaines

Les conséquences du bris d’aqueduc qui a plongé sous l’eau un secteur du quartier Saint-Michel perdureront pendant plusieurs semaines. Les travaux pour réparer la conduite brisée incommoderont la circulation.

La rue Bélanger est complètement fermée entre la 17e et la 18e Avenue. Les tronçons de la rue Bélanger entre la 18e et la 19e Avenue et de la 18e Avenue entre les rues Bélanger et Bélair sont ouverts à la circulation locale seulement. Aucune autre entrave routière n’est prévue pour le moment, assure Hugo Bourgoin, porte-parole de la Ville de Montréal.

En rouge, le tronçon de la rue Bélanger complètement fermé à la circulation. En jaune, les tronçons de Bélanger et de la 18e Avenue réservés à la circulation locale. Capture d’écran: Google Maps. Annotation: Métro.

Il faudra attendre trois à quatre semaines pour la fin des travaux et la réouverture à la circulation, estime la Ville. Aucune estimation du coût pour les travaux de réparation n’est disponible pour le moment.

Par ailleurs, les Michelois qui ont subi des dommages en raison du bris de la conduite peuvent soumettre une demande de réclamation à la Ville de Montréal.

La conduite, installée en 1974, avait été classée comme «conduite à remplacer» après une inspection en 2019. Les travaux étaient initialement prévus pour 2026.