Auzou: deux exploits scientifiques québécois

Quel scientifique a un astéroïde à son nom ?

Ce contenu est extrait du livre Les grands records du Québec, de Alain M. Bergeron et Pascale Constantin, publié aux Éditions Auzou Québec.

On ne le voit sûrement pas à l’œil nu, mais depuis 1999, un astéroïde porte le nom du scientifique d’origine montréalaise Hubert Reeves. L’astéroïde (9631) Hubertreeves orbite parmi des millions d’autres entre Mars et Jupiter dans la principale ceinture d’astéroïdes du système solaire. Le scientifique est le premier astrophysicien québécois honoré de cette façon par L’Union astronomique internationale. La réputation de monsieur Reeves n’est plus à faire, tant dans les milieux scientifiques que dans la population, avec qui il partage généreusement ses connaissances.

Comment parcourir 6 millions de kilomètres en moins de 10 jours ?

C’est tout simple… Il suffit d’embarquer dans la navette Discovery et de tourner 153 fois autour de la Terre ! En 1999, l’astronaute Julie Payette a été la première Canadienne à monter à bord de la Station spatiale internationale. Madame Payette y est retournée en juillet 2009 en tant qu’ingénieure de vol. Elle compte un total de 611 heures de vol dans l’espace. Elle a ainsi parcouru plus de 16,5 millions de kilomètres.