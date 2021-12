Montréal est la capitale de la pauvreté du Québec

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

600 000 pauvres

La moitié des personnes pauvres du Québec vivent… à Montréal. Être pauvre, cela signifie ne pas avoir suffisamment d’argent pour satisfaire ses besoins fondamentaux et ceux de sa famille: se loger, se nourrir, se vêtir (s’habiller).

Environ 600 000 personnes, soit un Montréalais sur cinq, vivent cette réalité. À Montréal, une famille de quatre personnes est en situation de pauvreté si elle gagne moins de 44 000 $ par an.

Le Sud-Ouest, Montréal-Nord, Parc-Extension et Hochelaga font partie des quartiers les plus pauvres.

Détérioration

Le nombre de personnes qui ont de faibles revenus (gagnent peu d’argent) a légèrement diminué durant les 15 dernières années. Cela n’a pas empêché la situation de la pauvreté à Montréal de se détériorer (empirer) dans les 20 dernières années.

Pour preuve, le nombre de paniers de nourriture distribués gratuitement dans les banques alimentaires aux personnes dans le besoin a doublé.

La COVID-19 a empiré la situation puisque certaines personnes ont perdu leur emploi. L’augmentation du prix des logements accentue aussi les difficultés financières de certaines familles.

Conséquences

La pauvreté entraîne de nombreuses difficultés. Des familles doivent vivre dans des logements trop petits ou inconfortables, voire insalubres (sales). Parfois, elles doivent déménager pour trouver un logement moins coûteux, ce qui cause un stress à toute la famille, dont les enfants.

Être pauvre augmente également le risque d’être isolé (seul), de décrocher de l’école et d’avoir des problèmes de santé. La pauvreté touche plus particulièrement les personnes seules, dont les femmes qui élèvent seules leurs enfants.

Activités – Montréal

Prendre le soleil… en pleine ville

Viens te détendre au Quartier des spectacles en profitant de la luminothérapie (se soigner grâce à la lumière). Six installations lumineuses interactives sont aménagées depuis le 2 décembre sur la Place des Arts. L’une d’elles est une baleine géante. Une vidéoprojection propose aussi une célébration chaleureuse et dansante de l’hiver dans la ville. Gratuit.

Informations

https://www.quartierdesspectacles.com/fr/evenement/290/luminotherapie-12e-edition/

Immersion dans la Basilique

L’expérience Aura est de retour! Depuis le 3 décembre, tu peux découvrir la Basilique Notre-Dame d’un autre œil. Projections, lumières dynamiques, musique orchestrale et architecture historique: la Basilique s’anime. Depuis sa création en 2017, Aura a reçu plusieurs prix et a fasciné plus de 650 000 personnes en provenance de 137 pays. Payant.

Informations

https://www.aurabasiliquemontreal.com/fr

Crédit photo : Moment Factory