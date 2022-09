Les chiens finalement bienvenus dans les parcs de Saint-Léonard

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Chiens interdits

Depuis le 1er juillet, les citoyens peuvent promener leur chien en laisse dans les parcs de l’arrondissement de Saint-Léonard. C’était le seul secteur de la ville de Montréal où cela était encore interdit.

Les propriétaires de chiens ont fait pression pour changer la réglementation : plus de 2500 personnes ont signé une pétition (une plainte). Les responsables de l’arrondissement de Saint-Léonard ont accepté de mener un projet pilote jusqu’à cet automne.

Ensuite, les résidents pourront exprimer leur avis sur cette expérience avant que l’arrondissement prenne une décision définitive.

100 000

C’est le nombre de chiens que comptait Montréal en 2017, selon les données de la Ville. Un nombre qui a certainement augmenté, puisque de nombreuses personnes ont adopté un animal de compagnie pendant la crise sanitaire.

C’est pour s’adapter à cette nouvelle réalité que les élus de Saint-Léonard ont accepté de changer le règlement.

Toutefois, certains citoyens se sont opposés au projet, craignant pour leur sécurité. Ils redoutent en effet que la proximité entre des passants, notamment des enfants, et des chiens puisse causer des incidents.

D’autres règlements

Ailleurs à Montréal, il est possible de promener son chien en laisse dans les parcs, mais pas dans les aires de jeux pour enfants. Plusieurs arrondissements, comme Outremont, les interdisent aussi dans les mini-parcs.

Prochainement, les chiens pourraient aussi être admis dans les transports en commun. Un test pourrait être effectué d’ici la fin de l’année. C’est déjà possible dans plusieurs grandes villes du monde, comme Amsterdam, aux Pays-Bas, ou Londres, en Angleterre.

ACTIVITÉS

Notre-Dame-de-Grâce

Le voyage en chanson des Pères Pétu

Connais-tu l’histoire de la musique québécoise? C’est ce que le spectacle des Pères Pétu, deux musiciens, te propose de découvrir le 1er octobre prochain. Entre les complaintes de la Nouvelle-France et les rythmes des veillées d’antan, tu pourras chanter et danser. Un moment riche en découvertes. Gratuit. Réservation obligatoire.

Le voyage en chanson des Pères Pétu

Samedi 1er octobre 2022 de 15 h à 16 h

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce – Botrel

3755, rue Botrel

https://montreal.ca/evenements/le-voyage-en-chanson-des-peres-petu-23463

Vieux-Montréal

La maison des murmures

Tout l’automne, l’ancienne auberge Bonsecours prendra vie le soir venu. Avec une installation mélangeant sons, lumières et mouvements, l’organisme PHI veut célébrer l’architecture de ce bâtiment patrimonial et mettre en valeur son histoire. Pour y jeter un œil, rendez-vous à la tombée de la nuit au coin des rues Bonsecours et Saint-Paul Est. Gratuit.

La maison des murmures, photo: PHI

La maison des murmures

Jusqu’au 15 janvier 2023

À l’intersection des rues Bonsecours et Saint-Paul Est