Le guide ultime sur les fraudes par cartes de crédit

Énormément de Canadiens utilisent leur carte de crédit quotidiennement pour plusieurs types de dépenses, que ce soit pour des achats ou pour payer des factures. Bien que les créanciers et fournisseurs de cartes de crédit soient extrêmement à l’affût de la fraude en protégeant vos informations, par exemple, il reste que les fraudeurs sont des gens très créatifs, qui trouvent toujours de nouveaux moyens de dérober des numéros de cartes de crédit et de les utiliser.

Quoi faire si on est victime de fraude par carte de crédit?

Si vous avez noté la transaction frauduleuse sur votre relevé de carte de crédit, avisez immédiatement votre compagnie de carte de crédit et la police. En effet, les détenteurs de cartes de crédit sont généralement libérés de toute responsabilité en cas de transactions non autorisées au Canada. Malgré tout, les institutions financières peuvent contester votre signalement; il est donc important de signaler une transaction non-autorisée dès qu’elle survient.

Avisez également la police de la transaction non autorisée. Le service de police y verra peut-être un lien avec d’autres cas de fraude… Toutes les informations qu’ils auront peuvent leur service dans les enquêtes !

Faites part de la fraude aux bureaux de crédit du Canada (Equifax et TransUnion) et ajoutez une alerte à la fraude sur votre compte. Enfin, prenez le temps de signaler la fraude par carte de crédit au Centre antifraude du Canada.

Comment prévenir les fraudes par carte de crédit?

Dans le but de prévenir les éventuelles attaques sur votre carte de crédit, vous devriez revoir vos informations et vos habitudes concernant l’utilisation de votre carte. Voici donc quelques mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre carte de crédit et éviter de vous faire avoir par des fraudeurs.

1. Utilisez un portefeuille avec blocage RFID

Un portefeuille avec blocage RFID est un portefeuille qui est conçu pour protéger vos informations de carte de crédit contre les vols de données par radiofréquence (RFID). Les cartes de crédit canadiennes sont dotées de puces RFID qui permettent de transmettre des informations sans contact. Bien que ces puces RFID soient pratiques, elles peuvent également être utilisées par les criminels pour voler vos informations de carte de crédit sans même avoir à toucher votre carte.

Le blocage RFID est une technologie qui permet de protéger vos informations de carte de crédit en bloquant les signaux RFID de votre carte. Lorsque vous utilisez un portefeuille avec blocage RFID, vos informations de carte de crédit sont protégées contre les vols de données par radiofréquence et vous êtes moins exposé au risque de fraude.

2. Protégez votre numéro de carte de crédit

Ne partagez jamais votre numéro de carte de crédit avec des personnes que vous ne connaissez pas et ne donnez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone à moins d’être sûr que la personne à l’autre bout du fil est une personne de confiance.

3. Surveillez vos relevés de carte de crédit

Vérifiez régulièrement vos relevés de carte de crédit pour vous assurer qu’il n’y a pas de transactions non autorisées. Si vous remarquez une transaction suspecte, contactez immédiatement votre émetteur de carte de crédit pour signaler le problème.

4. Utilisez Vérifié par Visa si vous avez une carte de crédit Visa

Vérifié par Visa est un service de sécurité en ligne qui permet de protéger les transactions de carte de crédit lorsque vous faites des achats en ligne. La plupart des cartes de crédit Visa au Canada sont admissibles aux programme Vérifié par Visa, mais pas toutes; vous devez donc vérifier sur le site de votre émetteur si votre carte est éligible. Une fois que vous aurez adhéré au programme Vérifié par Visa, vous serez invités à entrer un mot de passe lorsque vous effectuerez un achat en ligne chez les marchands participants. En procédant ainsi, des fraudeurs ayant mis la main sur votre numéro de carte de crédit ne pourront pas l’utiliser chez les marchands participants, à défaut d’avoir votre mot de passe.

5. Utilisez Mastercard SecureCode si vous avez une carte MasterCard

Mastercard SecureCode est l’équivalent de Vérifié par Visa pour les cartes Mastercard. Tous les détenteurs de cartes MasterCard peuvent s’inscrire au programme Mastercard SecureCode, qui invite ses utilisateurs à entrer un code unique lorsqu’ils effectuent un achat en ligne chez un marchand participant. De cette manière, les fraudeurs ne pourront pas effectuer d’achat auprès de ces marchands avec votre carte de crédit, puisqu’ils n’ont pas votre code unique.

6. Ne conservez pas vos informations de carte de crédit en ligne

Lorsque vous achetez en ligne, ne cochez pas la case qui permet de stocker vos informations de carte de crédit sur le site. Cela peut vous protéger contre les fraudeurs qui pourraient avoir accès à vos informations de carte de crédit si le site est piraté.

7. Ne laissez pas votre carte de crédit sans surveillance

Ne laissez jamais votre carte de crédit sans surveillance lorsque vous êtes dans un magasin ou dans un lieu public. Si vous devez vous absenter, mettez votre carte de crédit à l’abri des regards.

8. Soyez vigilants sur le Web

Lorsque vous naviguez sur le Web, n’utilisez que des sites sécurisés, surtout lorsque vous remplissez des formulaires qui demandent plusieurs informations personnelles qui pourraient être utilisés pour usurper votre identité. En réalité, vous devriez toujours minimiser le partage d’informations en ligne. Les fraudeurs peuvent se servir d’informations diffusées sur plusieurs plateformes dans le but de compléter les données d’une transaction frauduleuse.

Fraude par carte de crédit: ce que vous devez retenir?

La fraude par carte de crédit est un phénomène fréquent qui peut s’avérer très grave, tout comme le vol d’identité. Il est clair que la meilleure façon de se protéger contre ses situations est d’être vigilant. Il faut également garder en tête que les banques, tout comme vous, n’aiment pas les fraudeurs et qu’elles mettent à votre disposition plusieurs outils afin que vous ne soyez pas piégés dans le futur. Renseignez-vous et surtout, soyez proactifs !