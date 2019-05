Emploi: un salon pour l’intégration des immigrants

Obtenir un permis de travail, se joindre à un ordre professionnel, se lancer en affaires, louer un logement… En tant que nouvel arrivant, ces préoccupations administratives et pratiques peuvent vite tourner au cauchemar si on ne dispose d’aucun soutien.

Le Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec, organisé par Immigrant Québec, fournit autant de ressources que peut en souhaiter un immigrant fraîchement débarqué en sol québécois désireux de s’intégrer professionnellement­.

Un rendez-vous

généreux

Les 29 et 30 mai, 200 exposants, 45 ateliers et conférences, ainsi que de nombreuses activités d’aide à la recherche d’emploi seront mis à la disposition des nouveaux arrivants au Palais des congrès de Montréal, et ce, tout à fait gratuitement.

Pour une huitième année, le Salon de l’immigration offrira aux participants la chance d’être conseillés, orientés et accompagnés par des professionnels de l’employabilité et des organismes d’aide aux immigrants.

12% En 2018, le taux de chômage des immigrants arrivés au Québec depuis moins de cinq ans était de 12 %. Cela représente une amélioration par rapport à la situation qui prévalait il y a trois ans (17,8 %).

Différentes activités

La possibilité de se faire photographier par un photographe professionnel afin de mettre à jour son profil LinkedIn sera offerte par l’organisme Entreprendre ICI. Par ailleurs, un espace CV sera sur place pour offrir une consultation gratuite, qui permettra aux participants de mettre le leur à jour. Une autre des activités proposées donnera l’occasion aux nouveaux arrivants de passer des entrevues-éclair avec des entreprises de différents secteurs présentes sur les lieux. Cela n’est qu’un aperçu des services disponibles au cours de ces deux journées de salon.

Le co-fondateur et président du conseil d’administration d’Immigrant Québec, Jonathan Chodjaï, décrit l’événement comme étant «hors du commun, et où les participants sont les vedettes d’une société qui souhaite la plus cordiale bienvenue à ses nouveaux membres».

Le Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec aura lieu au Palais des congrès

de Montréal, le 29 et 30 mai prochain.