«Maryse vous culinise» de la mimolette

> Dans sa rubrique hebdomadaire, notre journaliste vous enseigne l’Art de la gastronomie.

Mimolette

Ah, les fromages, quelle merveille! Aujourd’hui, dans «Maryse vous culinise», je vous fais découvrir mon fromage français préféré : la mimolette. Ce fromage à pâte pressée non cuite au lait de vache se présente dans une belle robe orangée. Originaire du nord de la France, de la région de Lille plus précisément, la mimolette est aussi appelée «boule de Lille». Plusieurs affirment qu’elle provient de la Hollande; pourtant, elle est belle et bien française.

Sa croûte est gris-brun, et côté saveur, la mimolette vous amènera au nirvana, en plus de vous laisser un léger goût de noisette en bouche. Sa texture est friable; plus elle est vieille, plus elle s’effrite. Ce qui est extraordinaire avec la mimolette, c’est qu’elle change au fil du temps pour offrir des arômes, des textures et un goût différents d’un mois à l’autre, à vous de trouver si vous la préférez jeune, vieille ou extra-vieille!

Pourquoi la pâte de la mimolette est-elle orange?

Parce qu’elle est colorée avec du rocou, un colorant naturel extrait du rocouyer.