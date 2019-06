«Maryse vous culinise» de la ratatouille

> Dans sa rubrique hebdomadaire, notre journaliste vous enseigne l’Art de la gastronomie.

Ratatouille

Oui, Ratatouille est bien le titre d’un film, mais c’est avant tout le nom d’un plat niçois dont il est impossible de se lasser. Profitez du Festival de Cannes pour découvrir et cuisiner ce ragoût de légumes typique de la cuisine provençale. Réalisée à base d’huile d’olive, de courgettes, de poivrons, de tomates, d’ail, d’aubergines et d’oignons, et parfois aromatisée avec des olives et un bouquet garni, la ratatouille est principalement servie comme accompagnement de plats de viande ou de poisson, et elle peut se manger froide ou chaude, selon la préférence de chacun. Tout comme votre journaliste, plusieurs la consomment en repas principal, accompagnée d’un bout de baguette, de beurre frais et d’un bon verre de vin. Les puristes affirment que les légumes doivent être rôtis un à un avant d’être assemblés, alors que d’autres préfèrent les cuire ensemble. Le montage de la ratatouille peut être très élaboré, par exemple si on coupe les légumes en tranches et qu’on les dispose en éventail, ou alors plus rustique, si on la sert sous forme de ragoût compoté.