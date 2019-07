La foire culinaire haïtienne arrive à Montréal

Les 27 et 28 juillet se tiendra la 2e édition de la grande foire culinaire Haïti en Folie. Présentée dans le cadre du 13e Festival Haïti en Folie, la foire est l’occasion de se délecter et de découvrir la cuisine typique d’Haïti concoctée avec amour par une variété de traiteurs et de restaurateurs haïtiens de la métropole. Au menu : ateliers culinaires, boissons et cocktails exotiques, plats du terroir haïtiens, livres de recettes haïtiennes et caribéennes…

Épices, couleurs et bonne humeur seront au rendez-vous dans une ambiance musicale rythmée et un décor qui fait valoir l’artisanat et les produits haïtiens.

Encore une fois cette année, la foire aura le plaisir d’accueillir des chefs réputés pour leur vision novatrice de la cuisine antillaise, notamment ceux du Restaurant Agrikol, du Ti-Joe BBQ, du restaurant Sous le Palmier, du Ez To Go, de La Cayenne restaurant et du Kamazet. Les festivaliers pourront reproduire leurs plats préférés à la maison grâce aux démonstrations de traiteurs issus de la cuisine haïtienne. Parmi les plats typiques qu’on trouvera au festival, il y aura : l’originale poutine créole griot (spécialité de Ti-Joe BBQ qui allie recettes québécoise et haïtienne), l’incontournable griot (plat de porc frit hautement assaisonné et savoureux), le typique tassot (plat de viande de chèvre frit, divinement épicé et assaisonné), le traditionnel fritay (ensemble de viandes et de légumes fraîchement frits), l’immanquable poulet créole frit ou en sauce (qui transporte le mangeur dans les Caraïbes grâce aux saveurs savamment épicées) et l’inclassable pikliz (un mélange piquant et épicé de chou, d’oignons et de carottes).