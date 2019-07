«Maryse vous culinise» une papillote

> Dans sa rubrique hebdomadaire, notre journaliste vous enseigne l’Art de la gastronomie.

L’été, on a tendance à tout cuire en papillote, mais savez-vous comment la fermer adéquatement? Et quel papier utiliser? Et quels sont les avantages de la cuisson en papillote?

Le principe de la cuisson en papillote est simple: lors de la cuisson, la vapeur est enfermée à l’intérieur de la papillote, ce qui fait en sorte que les aliments conservent leur humidité et leurs nutriments et développent ainsi un maximum de saveur. Grâce à cela, on peut réduire l’utilisation de gras dans la préparation de notre plat. C’est une technique de cuisson santé.

Vous pouvez cuire les aliments en papillote au four, sur le barbecue ou au four à micro-ondes. Le choix du papier à utiliser dépendra de l’instrument de cuisson choisi. Pour le four et le four à micro-ondes, on privilégie le papier parchemin, et pour la cuisson sur le barbecue, on opte pour le papier d’aluminium, car la chaleur y est trop vive pour le papier parchemin, qui brûlerait.

Comment plier la papillote?

Pour préparer la papillote, il suffit de graisser légèrement une feuille de papier parchemin découpée en forme de cercle ou de cœur, et de déposer les aliments sur l’une des moitiés du cercle. Il faut ensuite rabattre l’autre moitié, puis marquer avec l’ongle un premier pli sur le bord. On continue en marquant, toujours avec l’ongle, une série de petits plis en suivant l’arrondi du cercle. Pour terminer, on rabat l’extrémité du dernier pli sous la papillote. Avec le temps, le pliage de la papillote se fera aisément, et c’est primordial, car si elle n’est pas étanche, la vapeur sortira.

Personnellement, je trouve qu’il n’y a rien de plus délicieux qu’un saumon cuit en papillote. Et vous, quels est votre aliment de prédilection pour la cuisson en papillote?