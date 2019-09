États-Unis: l’hypertension pendant la grossesse explose

Selon des chercheurs américains, l’hypertension chez les femmes enceintes de 35 ans et plus aux États-Unis aurait explosé. Les Afro-Américaines seraient particulièrement exposées.

Des chercheurs de l’école médicale Rutgers Robert Wood Johnson (New Jersey) ont élaboré une étude transversale à partir de données relatives aux grossesses de 151 millions d’Américaines suivies entre 1970 et 2010.

En mesurant l’évolution de l’hypertension chez elles, ils se sont penchés sur l’association de celle-ci à l’obésité et au tabac. Les chercheurs ont également cherché à savoir comment l’âge des mères, l’année de l’accouchement et l’ethnie pouvaient affecter le risque d’hypertension.

Les résultats, publiés dans la revue Hypertension, montrent que la prévalence de l’hypertension chez les femmes enceintes américaines a augmenté de plus de 75% depuis 1970, avec une hausse moyenne annuelle de 6%. Les femmes afro-américaines seraient plus exposées. L’auteur principal de l’étude, Cande V. Ananth et son équipe observent également une différence en termes de prévalence de la prééclampsie, du diabète prégestationnel, du diabète gestationnel, des naissances prématurées et de la mortalité périnatale, à chaque fois en défaveur des mères afro-américaines.

Une évolution liée à l’âge

Cette spectaculaire évolution s’expliquerait par l’avancement de l’âge gestationnel (de 5 ans par rapport à 1970) et, dans une moindre mesure, par l’exposition croissante aux facteurs de risque que sont le tabagisme et l’obésité.

Il est peu probable que l’on observe un recul de l’âge de la grossesse. Ainsi, pour Ananth, il appartient aux femmes de modifier certains aspects de leur mode de vie afin de faire diminuer le risque d’hypertension, ce qui aura pour effet de prévenir les complications.

«Les femmes doivent mieux contrôler leur tension artérielle, avant et pendant la grossesse. L’arrêt du tabac, le contrôle du poids, les changements de comportement et la prise de traitements contre l’hypertension sont tous des facteurs modifiables et peuvent déboucher sur un mode de vie plus sain», explique Ananth.

«Ces résultats concernent la santé des femmes et de leurs bébés pendant la grossesse mais ont aussi des implications sur le risque d’attaques et de crises cardiaques chez les femmes plus tard dans la vie. Surveiller l’hypertension avant et pendant la grossesse et prendre des mesures pour la contrôler et la réduire est essentiel», conclut le chercheur.