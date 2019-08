Les avantages de jouer d’un instrument de musique

Gratter la guitare, taper sur un tambour, faire chanter un violon… jouer d’un instrument de musique est une activité à la fois stimulante et relaxante.

À tout âge, l’apprentissage de la musique apporte de nombreux avantages, dont ceux-ci:

1 – Une amélioration des fonctions cérébrales

Jouer d’un instrument améliore la concentration et la mémoire. Chez les enfants, il a été démontré qu’apprendre la musique développe une certaine aisance avec les mathématiques, notamment. Cette capacité de mémorisation est particulièrement observée lors de la pratique de certains instruments, comme le piano et la flûte traversière.

2 – Une santé et une posture optimales

L’apprentissage de la musique est excellent pour les articulations, la coordination et la libération des tensions. Tenir un instrument et en jouer demande en outre d’avoir une bonne posture, différentes capacités motrices fines et un contrôle adéquat de la respiration. Plus on en joue, plus ces habiletés se transposent dans le quotidien.

3 – Une discipline augmentée

Bien jouer d’un instrument, quel qu’il soit, demande du temps et beaucoup de pratique. Dès lors qu’on envisage d’en maîtriser un, on développe une méthode disciplinaire qui peut aussi s’appliquer à toutes les sphères de sa vie. La concentration et la discipline étant deux éléments essentiels pour l’enfant lors de son cheminement scolaire, leur acquisition est non négligeable.

4 – Une confiance en soi accrue

La progression dans l’apprentissage d’un instrument a un impact positif sur l’estime personnelle. Lorsqu’on réussit à maîtriser de nouvelles mélodies, on élève sa confiance et on est plus en mesure de relever de nouveaux défis.

5 – Une facilité d’intégration

Bien que la majorité des gens optent pour des cours privés, il est également possible de s’inscrire à des cours de groupe. En choisissant cette option, un éveil aux autres survient et sa capacité d’adaptation dans un ensemble est aiguisée.

Les enfants qui jouent d’un instrument de musique activent leur sensibilité aux arts et à l’importance de la valeur culturelle.

Harmonica, saxophone, batterie, flûte, violoncelle… il suffit de choisir un instrument qui vous fait envie, un style de musique qui vous anime et de vous inscrire à un cours qui vous permettra de développer vos compétences. Vous pourrez dès lors découvrir tous les bienfaits de l’apprentissage de la musique!